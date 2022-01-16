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    Освободить дворы от снега: в Промышленном районе проходит «воскресник»

    16.01.2022

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    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Освободить дворы от снега: в Промышленном районе проходит «воскресник»

    В Промышленном районе также активно проходит «воскресник». Сегодня порядок во дворах и на дорогах здесь наводят 530 дворников и 44 специалиста по очистке крыш. Задействовано максимальное количество спецтехники – 55 единиц.

    В первую очередь от снежных накоплений освобождают внутридворовые территории и объекты социальной сферы – больницы, школы и детские сады. Скоординирована работа управляющих компаний, ЖСК, ТСЖ, ТСН и подрядных организаций.

    — В данную минуту проводится уборка территории детских садов № 373 и 359, а также школ № 45 и 93. Всего в районе пять поликлиник, 33 школы и 35 детских садов, подъезды и проходы к 80 % из них в планах расчистить уже сегодня, — рассказала временно исполняющий полномочия главы Промышленного района Татьяна Куклева.

    Фотография: администрация Самары

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    Освободить дворы от снега: в Промышленном районе проходит «воскресник»

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