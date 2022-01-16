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    В Кировском районе дворы активно помогают убирать жители

    16.01.2022

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    В Кировском районе дворы активно помогают убирать жители

    Сегодня в Кировском районе, как и по всему городу, проходит «воскресник», на который мобилизовали все силы коммунальных служб. Здесь от управляющих компаний и подрядчиков работает 68 единиц техники и 475 дворников. Не остались в стороне и местные жители, откликнувшиеся на вчерашний призыв.

    — Сегодня вышли практически все управляющие компании, дворники, подрядчики, сотрудники администраций. Также мы обратились к жителям и нашли отклик, совместно с ними отрабатываем 47 дворов, мы предоставляем им инвентарь. Сейчас мы находимся во дворе на Победы, 131, отремонтированном по программе «Жилье и городская среда». Здесь очень активные жители, — прокомментировал глава Кировского района Игорь Рудаков

    Напомним, что «воскресник» проходит по всем районам города. Главы лично контролируют работу УК и подрядных организаций.

    В Кировском районе дворы активно помогают убирать жители
    В Кировском районе дворы активно помогают убирать жители

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    В Кировском районе дворы активно помогают убирать жители

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