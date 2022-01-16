Воскресник продолжается. Главы районов лично контролируют, как убирают дворы, внутриквартальные проезды и территории, которые не имеют собственников.

— Сегодня с самого утра производим мониторинг вверенных нам территорий, и что немаловажно — деятельность управляющих компаний, ТСЖ и МБУ. Сейчас мы находимся возле поликлиники на улице Челюскинцев — контролируем ход уборки. Весь район разделен на «квадраты», каждый из которых находится под нашим контролем, — подчеркивает глава Октябрьского района Александр Кузнецов. — Особое внимание уделяем подъездам к социальной инфраструктуре. Это больницы, школы, детские сады. Выстроено и взаимодействие с нашими жителями – в районную администрацию можно обратиться через любые каналы связи, а мы приложим все усилия для того, чтобы любая ситуация была разрешена.

В связи с масштабными работами жителей просят убирать личные автомобили с придомовых площадок, чтобы дать технике возможность навести чистоту.

— Мы предупреждаем жильцов о том, когда во дворе будет расчистка, чтобы они отогнали свои машины, — рассказывает председатель совета дома на улице Ново-Садовой, 25 Елена Пронина. — Делаем это через общий чат, вешаем объявления на подъезды домов. При необходимости обзваниваем людей. Конечно, припаркованные автомобили мешают уборке.