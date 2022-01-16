Самара

-10°C
    Поиск

    Особое внимание – социальной инфраструктуре. В Октябрьском районе проходит «воскресник»

    16.01.2022

    402

    Автор:

    Фотограф: Екатерина Елизарова

    Особое внимание – социальной инфраструктуре. В Октябрьском районе проходит «воскресник»

    Воскресник продолжается. Главы районов лично контролируют, как убирают дворы, внутриквартальные проезды и территории, которые не имеют собственников.
    — Сегодня с самого утра производим мониторинг вверенных нам территорий, и что немаловажно — деятельность управляющих компаний, ТСЖ и МБУ. Сейчас мы находимся возле поликлиники на улице Челюскинцев — контролируем ход уборки. Весь район разделен на «квадраты», каждый из которых находится под нашим контролем, — подчеркивает глава Октябрьского района Александр Кузнецов. — Особое внимание уделяем подъездам к социальной инфраструктуре. Это больницы, школы, детские сады. Выстроено и взаимодействие с нашими жителями – в районную администрацию можно обратиться через любые каналы связи, а мы приложим все усилия для того, чтобы любая ситуация была разрешена.
    В связи с масштабными работами жителей просят убирать личные автомобили с придомовых площадок, чтобы дать технике возможность навести чистоту.
    — Мы предупреждаем жильцов о том, когда во дворе будет расчистка, чтобы они отогнали свои машины, — рассказывает председатель совета дома на улице Ново-Садовой, 25 Елена Пронина. — Делаем это через общий чат, вешаем объявления на подъезды домов. При необходимости обзваниваем людей. Конечно, припаркованные автомобили мешают уборке.

    Особое внимание – социальной инфраструктуре. В Октябрьском районе проходит «воскресник»
    ТЭГИ:
    Особое внимание – социальной инфраструктуре. В Октябрьском районе проходит «воскресник»

    Читайте также:

    Новости

    Самарские дворы расчищены на 70 процентов
    Городские службы продолжают бороться с последствиями снегопадов. Расчистка улично-дорожных сетей и внутридворовых территорий организована в круглосуточном режиме. На сегодняшний день […]

    Новости

    LADA Granta стал самым доступным автомобилем
    Седан LADA Granta возглавил рейтинг наиболее бюджетных моделей, представленных на российском рынке в январе 2022 года. Сейчас седан LADA Granta […]

    Новости

    Двое игроков покидают самарскую футбольную команду «Крылья Советов»
    Данил Пруцев и Абат Аймбетов уйдут из «Крыльев Советов». Пруцев играл за «Крылья» с июля 2021 и провел 26 матчей: […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации