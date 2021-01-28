Депутаты гордумы внесли изменения в бюджет Самары на ближайшие три года

Это связано с поступлением средств из вышестоящих бюджетов. После предварительного обсуждения на профильном комитете депутаты приняли решение направить около 275 млн рублей на строительство дорог и дождевой канализации в жилом комплексе «Волгарь» в Куйбышевском районе. Об этом сообщает пресс-служба думы Самары.

Также было решено выделить более 244 млн рублей на строительство улично-дорожной сети с инженерными коммуникациями, квартальной котельной и тепловые сети на 19 км Московского шоссе. Работы по двум объектам проведут в 2022 году.

В 2023 году работы будут продолжены. В частности, предусмотрено почти 230 млн рублей на возведение дорог в Волгаре и свыше 52 млн рублей на строительство улично-дорожной сети с инженерными коммуникациями на 19 км Московского шоссе.

Также депутатский корпус утвердил перераспределение средств в целях обеспечения условий софинансирования – в 2021 году на общую сумму 1,3 млн рублей, в 2022 году – на 41,5 млн рублей, а в 2023 году – на 21,1 млн рублей.

Председатель комитета по бюджету, налогам и экономике Юрий Левин отметил, что параметры бюджета на 2021 год останутся неизменными, а на 2022 и 2023 годы увеличатся.

– На протяжении рассматриваемого трехлетнего периода бюджет планируется бездефицитным, – сказал он.

В итоге доходы и расходы бюджета на планируемый трехлетний период составят:

2021 год – 18 млрд 293 млн 767 тысяч рублей;

2022 год – 17 млрд 704 млн 493 тысяч рублей;

2023 год – 17 млрд 243 млн 971 тысяча рублей.

Фото обложки: пресс-служба думы Самары