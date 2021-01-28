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    Многодетная мать из Самарской области призвала оградить подростков от негативного влияния

    28.01.2021

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    По мнению матери четверых детей Екатерины Жулиной из Челно-Вершинского района, молодежь еще не до конца понимает политические игры и легко поддается негативному влиянию. Детьми и подростками несложно манипулировать и управлять. Оградить их от этого — сейчас самая важная задача для родителей.

    — У меня четверо детей. Старшему сыну — 11. Мы обсуждали с ним эту тему. Я объяснила, что детей это не касается, это политика. Рассказала, что за несанкционированные митинги привлекают к административной, а порой даже к уголовной ответственности. Родители должны проводить беседы с детьми. Рассказывать им, что ходить на подобные акции нельзя, что это опасно, и что они должны соблюдать закон, – сказала она.

    Екатерина Жулина считает, что собрание такого большого количества людей в одном месте в пандемию несет огромный риск. Кроме того, велик шанс получить травмы или стать жертвой физического насилия. Несанкционированные шествия часто проходят в местах массового отдыха людей — толпа может легко увлечь за собой детей. Необходимо обеспечить безопасность как для юных жителей, так и для их родителей.

    Как ранее писал sgpress.ru, накануне Самарский союз молодежи осудил незаконные акции. В связи с этим региональный родительский комитет направил открытое письмо губернатору Дмитрию Азарову. Глава региона призвал оградить детей от провокаций в соцсетях и участия в несанкционированных акциях. Губернатор дал соответствующее поручение руководителю департамента по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Владимиру Бурыкину. В этом вопросе Дмитрия Азарова поддержал и председатель Общественной палаты Виктор Сойфер. Он отметил, что подростков недопустимо вовлекать в политические игры.

    Фото обложки: ИА «СОВА»

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