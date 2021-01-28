Самарский Союз молодежи осудил незаконные акции

Организаторы делали ставку на подростков. Молодые люди стали участниками противозаконных мероприятий, не понимая, что их просто используют. Многие из тех, кто оказался в центре акций, вообще с трудом представляют себе реалии политической жизни.

В связи с этим родительский комитет области в письме губернатору Дмитрию Азарову просил обезопасить детей.

— На мое имя поступило письмо от родительской общественности, которая возмущена действиями отдельных «политиканов», призывающих к различным противоправным действиям, к митингам детей и подростков. Родители не просто просят, а требуют защитить, оградить от провокаций детей, — подчеркнул глава региона и дал соответствующее поручение возглавляющему департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Владимиру Бурыкину.

Незаконные действия вызвали возмущение и у представителей областной Общественной палаты. Председатель самарского Союза молодежи, член ОП Анастасия Софьина отметила, что такие несанкционированные акции вносят деструктив, мешают людям и нарушают их покой.

– Безусловно мы понимаем, что среди молодежи, вышедшей на улицу, было много несовершеннолетних граждан. Конечно, ребята были подвержены влиянию и мимолетным соблазнам. Мы видим, что происходящее ни к чему хорошему не привело, и не приведет. Поэтому важно, чтобы нынешнее молодое поколение — школьники, студенты — пользовались проверенной информацией, а не фейками из различных интернет-мессенджеров и той лжеинформацией, которую им преподносят недобросовестные организаторы тех событий, — сказала она.

По словам Софьиной, то, что видели люди — это не созидание, а разрушение.

– Да, у нас есть проблемы — например, вызванные пандемией, но чтобы их решить, нужно сесть за стол переговоров. Нужно выслушать позицию каждого. Пусть молодые люди скажут, чего не хватает, что нужно улучшить. Ведя диалог в таком ключе, мы поймем, что необходимо обществу, и как дальше действовать, – сказала она.

Как считает председатель самарского Союза молодежи, очень плохо, когда люди выходят на улицу, не предлагая ничего конструктивного. Тем более, что есть ограничения, связанные с коронавирусом. В субботу речь не шла ни о какой соцдистанции, ни о каких масках. Была вероятность заразиться COVID-19 — и последствия, возможно, проявятся в дальнейшем.

– Такие несанкционированные акция мешают людям и нарушают их покой. Например, в старой части Самары имеется большое количество катков и скверов. В выходные многие хотят прогуляться с родителями и друзьями, семьи с маленькими детьми, – добавила Анастасия Софьина. – Считаю, что родители должны находить общий язык с детьми. Интересоваться, чем живет ребенок. Знать его увлечения, хобби. По своему опыту могу сказать, что у меня никогда не было секретов от родителей. Они знали, где я и с кем я. Хочу отметить, что у друзей тоже доверительные отношения с моими родителями. Важно наладить отношения с теми, с кем общается твой ребенок.

Фото обложки: pixabay.com