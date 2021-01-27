Губернатор предложил сделать заседания комиссии по лицензированию УК доступным для граждан и СМИ

Дмитрий Азаров поддержал идею руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Виктории Катковой об открытом проведении заседаний комиссии по лицензированию управляющих компаний, сообщает sova.info.

Заседания планируется проводить в режиме видео-конференц-связи, чтобы сделать их публичными и дать возможность участвовать в них людям старше 65 лет, для которых в регионе по-прежнему действуют ограничения.

— Тема качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг является актуальной для многих. Вопросы ЖКХ люди регулярно ставят, в первую очередь, перед муниципальной властью. Самое деятельное участие в наведении порядка принимают профильное министерство и ГЖИ. И здесь есть достаточно серьезный результат. У нас целый ряд недобросовестных компаний покинули рынок, — заявил Дмитрий Азаров.

Глава региона сделал акцент на повышении контроля работы управляющих организаций со стороны ГЖИ, которое позволило не допускать фальсификаций и добросовестно исполнять протоколы общих собраний жильцов. Губернатор также поручил инспекции обратить особое внимание на жалобы, поступающие от старших по домам. По словам Дмитрия Азарова, эти люди практически на добровольной основе ведут ответственную работу, но, тем не менее, их проблемы часто остаются без внимания.

— Мы должны особым образом откликаться на их просьбы, жалобы и предложения. Пока мы не добьемся того, чтобы их слышали и УК, и главы муниципальных образований, будем работать напрямую, — сделал вывод глава Самарской области.

Фото обложки: инстаграм-аккаунт Дмитрия Азарова