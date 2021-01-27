В Самаре с начала зимы с улицы Фадеева вывезли около тысячи тонн снега

Речь идет про отрезок дороги в границах улиц Ново-Вокзальной и XXII Партсъезда длиной 1,14 км. Здесь от борта до борта на площади 12,6 тысячи квадратных метров провели ремонт большими «картами» (свыше 100 погонных метров), обновили покрытия пешеходных зон, бортовой камень вдоль дороги и тротуаров, въезды на внутриквартальные территории.



Кроме того, с учетом обращений местных жителей обустроили пандусы для маломобильных граждан. Также заменили около 40 люков инженерных коммуникаций и отремонтировали трамвайное межпутье на площади 540 квадратных метров — в местах пересечения рельс с автодорогами и внутриквартальными проездами. Все это сделано, чтобы обеспечить полноценное использование всех элементов улично-дорожной сети.



Работы провели по проекту «Улица Победы», который входил в структуру дорожного нацпроекта, инициированного Президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемого губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, в прошлом году. Знаковые улицы, топонимически связанные с Великой Победой, в прошлом дорожном сезоне начали приводить в порядок еще в апреле.

Чтобы обеспечить целостность покрытия дороги, тротуаров и тем самым увеличить их срок службы, специалисты МП «Благоустройство» стараются проводить весь комплекс работ в четком соответствии с регламентом. При этом очистка от снега ведется не только своевременно и качественно, но и крайне аккуратно. Такой подход исключает повреждение каких-либо элементов благоустройства и, соответственно, сводит к минимуму необходимость дополнительного локального ремонта.

Работы проводятся непрерывно. По такому же графику осуществляется контроль за выполнением сезонных работ – он находится в зоне ответственности сотрудников МП «Дорожное хозяйство».

Днем в среду, 27 января, была организована очередная выездная проверка. Кураторы оценили состояние улицы Фадеева и отметили, что вывоз снега нужно ускорить. Рейсы на полигоны усилят ночью.

– Мероприятия по вывозу снега выполняются преимущественно именно в ночное время, чтобы не создавать трудности для движения как коммунальной техники, так и жителей города. Полигоны работают сейчас на пределе возможностей. Идет массированный вывоз снега, задействуется большое количество привлеченной техники. Только с отремонтированного участка улицы Фадеева за текущий сезон утилизировано около тысячи тонн снега, — рассказал директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

Днем улицу Фадеева расчищали от снега 12 сотрудников МП «Благоустройство» и 4 единицы спецтехники.

Как отметил мастер специализированного дорожного участка Промышленного района МП «Благоустройство» Евгений Паймурзин, вместе с расчисткой снега, который в дальнейшем вывезут на полигоны, комбинированные дорожные машины подметают покрытие, а места, где образовался накат, обрабатывают реагентами – их сейчас используют только в случае необходимости, локально.

В целом по городу днем в среду, 27 января, на улицах работают 167 спецмашин и 273 рабочих для расчистки вручную. В течение предыдущих суток дороги, тротуары, остановочные площадки, периметры пешеходных переходов, лестничные сходы расчищали 522 единицы техники и 372 уборщика. За две смены на полигоны отправили 9475,5 тонны снега, за сезон – 424 031,5 тонны, что почти в 2,5 раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года.