В Кировском районе Самары снесут двухэтажный дом

Он находится на улице Каховской, 62 и построен еще в 1942 году.

Постановление о сносе двухэтажного дома опубликовано на официальном сайте администрации Самары. Участок площадью 425 квадратных метров, на котором расположено здание, изымут для муниципальных нужд.

Департамент управления имуществом должен в течение 10 дней оповестить собственников квартир о предстоящем сносе здания, а также обговорить с ними условия изъятия жилых помещений. В течение 60 дней определят размер возмещения.

Как ранее писал sgpress.ru, еще один двухэтажный дом снесут в Промышленном районе.

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