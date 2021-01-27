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    В Кировском районе Самары снесут двухэтажный дом

    27.01.2021

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    Он находится на улице Каховской, 62 и построен еще в 1942 году.

    Постановление о сносе двухэтажного дома опубликовано на официальном сайте администрации Самары. Участок площадью 425 квадратных метров, на котором расположено здание, изымут для муниципальных нужд.

    Департамент управления имуществом должен в течение 10 дней оповестить собственников квартир о предстоящем сносе здания, а также обговорить с ними условия изъятия жилых помещений. В течение 60 дней определят размер возмещения.

    Как ранее писал sgpress.ru, еще один двухэтажный дом снесут в Промышленном районе.

    Фото обложки: pixabay.com

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