В Промышленном районе снесут двухэтажный дом

Он находится на улице Вятской, 26. Дом построили в 1944 году.

Постановление о сносе двухэтажного дома опубликовано на официальном сайте администрации Самары. Участок площадью 596 квадратных метров, на котором расположено здание, изымут для муниципальных нужд.

Департамент управления имуществом должен в течение 10 дней оповестить собственников квартир о предстоящем сносе здания, а также обговорить с ними условия изъятия жилых помещений. В течение 60 дней определят размер возмещения.

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