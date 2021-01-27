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    Более 50 спортсменов будут представлять Самарскую область на летних Олимпийских и Паралимпийских играх

    27.01.2021

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    Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 прошлого года, но из-за пандемии соревнования перенесли на год. Планируется, что она пройдет с 23 июля по 8 августа этого года, а Паралимпийские игры — с 24 августа по 5 сентября.

    Как рассказала заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, от Самарской области в списки кандидатов на участие включены 52 спортсмена по олимпийским видам спорта и 11 спортсменов по паралимпийским.

    Тренировкой будущих олимпийцев по 63 видам спорта в регионе занимаются 47 физкультурно-спортивных организаций, а также центр подготовки сборных команд Самарской области.

    Фото обложки: pixabay.com

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