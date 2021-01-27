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    Центр истории авиационных двигателей Самарского университета отмечает 30-летие

    27.01.2021

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    Он был создан на базе моторного класса кафедры конструкции и проектирования двигателей в январе 1991 года. Как сообщает пресс-служба Самарского университета, сейчас центр представляет собой музей научно-образовательный комплекс, где собрана крупнейшая в мире коллекция советских и российских газотурбинных двигателей и изучается история и закономерности развития аэрокосмического двигателестроения, а также вспомогательные и наземные силовые установки, их чертежи, технические описания и др.

    По словам директора центра, профессора кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Самарского университета Владимира Зрелова, здесь представлены двигатели всех отечественных конструкторских бюро.

    – Но, конечно же, всегда было интересно взглянуть, как реализованы различные идеи у зарубежных конкурентов, поэтому есть тут и немецкие, и английские двигатели. Кстати, когда у нас завязались первые контакты с английской компанией «Роллс-Ройс», они вначале не поверили, что у нас столько аппаратов. Когда же англичане увидели у нас в экспозиции один из первых реактивных двигателей «Роллс-Ройс», изготовленный из советских материалов по советским технологиям, то стали спрашивать, а можно ли его купить, – рассказал он.

    Экспонаты центра представляют собой учебные пособия. Вес некоторых из них превышает четыре тонны, а габариты при этом исчисляются метрами. Кроме двигателей для самолетов, тут есть агрегаты, предназначенные для вертолетов, ракет и даже танков.

    Благодаря огромной накопленной базе технических данных ученые Самарского университета исследуют направления развития основных параметров и элементов конструкции двигателей. Это позволяет прогнозировать пути дальнейшего развития двигателестроения.

    Фото: Самарский университет

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