В Самарской области продлили режим повышенной готовности до 14 февраля

Во вторник, 26 января, прошло заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса под председательством губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Как рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова, характеризуя динамику показателей заболеваемости на 100 тысяч населения по возрастным группам, отмечается снижение в группах 1-6 и 50-64 года. Что касается заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией, то на третьей неделе года заболевших меньше в сравнении с предыдущей неделей (по ОРВИ — на 3,8%, по пневмонии — на 33,8%), однако эти показатели выше, чем за аналогичный период в прошлом году. Эпидпорог превышен на 9,3%.

В связи с этим Светлана Архипова предложила продлить действие ограничительных мер и сохранить соответствующий контроль за их соблюдением.

Свободный коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом и пневмонией составляет около 37%. Подавляющему большинству госпитализация не требуется, 81,5% всех заболевших лечатся амбулаторно. Об этом рассказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. В связи с этим принято решение уже через неделю готовить ряд отделений, которые ранее были отданы под лечение COVID-19, к работе по основному профилю. В первую очередь это касается отделений по лечению сердечно-сосудистых и неврологический заболеваний.

Число прививочных кабинетов возросло в два раза — до 137. Как стало известно, 129 кабинетов открыты в медицинских учреждениях региона, еще 8 — в учреждениях ФМБА, на промпредприятиях. Отдельно Дмитрий Азаров поручил открыть прививочный кабинет в поселке Рощинский, где проживает большое число военных и членов их семей.

На сегодняшний день первую часть вакцины получили уже более 16 тысяч жителей региона, а вторую часть – более 4 тысяч человек. В ближайшее время в регион поступит еще две партии вакцин. До 8 февраля ожидается 51 100 доз, до 28 февраля — еще 79 200. Записаться на прививку можно на сайте госуслуг, на портале единой электронной регистратуре (ЕЭР), в контактном центре и непосредственно в поликлинике.

На оперштабе было принято решение продлить режим повышенной готовности в Самарской области до 14 февраля. Как сообщил руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрий Иванов, рейды по проверке соблюдения мер безопасности в связи с распространением коронавируса будут продолжаться.

Кроме того, необходим обязательный перевод беременных женщин на дистанционный формат работы. Это стало возможным после изменений в Трудовом кодексе РФ, теперь работодатель может не рекомендовать, а в обязательном порядке отправить на дистант сотрудниц, ждущих ребенка. Соответствующее решение также планируется закрепить постановлением штаба.

Фото обложки: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области