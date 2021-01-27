В Самарской области почтят память защитников и жителей блокадного Ленинграда

В среду, 27 января, пройдут торжественные мероприятия, посвященные 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает пресс-служба администрации Самары.

В 11:00 в Парке Победы состоится церемония возложения цветов к памятнику защитникам и жителям блокадного Ленинграда. В образовательных учреждениях пройдет акция «Блокадный хлеб», уроки мужества, будут организованы Вахты Памяти. Ключевым символом Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» является кусочек весом в 125 граммов — именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена зимой 1941/1942 года в блокадном Ленинграде.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня – город был взят в окружение 8 сентября 1941 года, а полностью освободить его удалось 27 января 1944 года. До начала войны население города насчитывало более трех миллионов человек, к концу блокады осталось лишь 557 700, по последним подсчетам в блокадном Ленинграде погибло около полутора миллиона человек. 150 тысяч артиллерийских снарядов, выпущенных по городу, разрушили тысячи зданий. Но подавляющие большинство жителей стали жертвами не бомбардировок и артобстрелов, а голода.

Фото: администрация Самары