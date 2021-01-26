В Самаре завершено строительство первого корпуса школы на 5-й просеке

Сейчас здесь началось благоустройство территории. Параллельно строят второй корпус общеобразовательной школы с детским садом. Работы проводят по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Проект поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Как сообщает ИА «СОВА», открытие первого корпуса на 600 мест запланировано в новом учебном году. В здании школы обустроят современные учебные классы, библиотеку, книгохранилище, медицинский кабинет и пищеблок на 320 мест. В спортивном блоке — спортзал, зал для хореографии, тренажерный зал, раздевалки. Спортплощадки обустроят и на прилегающей к учебному заведению территории.

Фото обложки: правительство Самарской области