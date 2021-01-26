Самара

-6°C
    Поиск

    В Самаре завершено строительство первого корпуса школы на 5-й просеке

    26.01.2021

    8

    Автор:

    Сейчас здесь началось благоустройство территории. Параллельно строят второй корпус общеобразовательной школы с детским садом. Работы проводят по нацпроекту «Образование», инициированному Президентом России Владимиром Путиным. Проект поддерживает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

    Как сообщает ИА «СОВА», открытие первого корпуса на 600 мест запланировано в новом учебном году. В здании школы обустроят современные учебные классы, библиотеку, книгохранилище, медицинский кабинет и пищеблок на 320 мест. В спортивном блоке — спортзал, зал для хореографии, тренажерный зал, раздевалки. Спортплощадки обустроят и на прилегающей к учебному заведению территории.

    Фото обложки: правительство Самарской области

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В Самаре установили повышенный контроль за уборкой снега со скатных кровель
    Основная задача коммунальных организаций на сегодняшний день — своевременная очистка крыш домов. Под особым контролем находятся скатные кровли, особенно те, […]

    Новости

    Самарский рапирист взял «золото» на Всероссийском турнире
    Соревнования прошли в Подмосковье. По сообщению пресс-службы минспорта Самарской области, «золото» удалось завоевать самарцу Кириллу Бородачеву.  Благодаря этой победе спортсмен […]

    Новости

    В Самарской области от коронавируса умерли 10 человек
    За минувшие сутки в регионе подтвердили 279 случаев заболевания коронавирусом. Из них: 32 – в Самаре; 68 – в Тольятти; […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации