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    Строители возводят второе здание школы на 5-ой просеке

    17.01.2021

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    Андрей Грубин

    Подрядчик приступил к строительству второй очереди общеобразовательной школы с детским садом на 5-ой просеке в Октябрьском районе Самары. Работы проводятся в рамках национального проекта «Образование».

    Новое учебное заведение рассчитана на 850 учащихся и 50 дошкольников.

    Подрядчику предстоит до конца этого года полностью возвести здание переменной этажности и благоустроить прилегающую территорию. Завершены подготовительные работы, в настоящее время подрядчик приступил к строительству подвального помещения — устройству фундаментных плит, установке монолитных стен подвала, гидроизоляции наружных стен и фундамента.

    Периметр здания поделен на пять блоков, на каждом из которых проводятся свои виды работ. Например, в блоке Б уже приступили к бетонированию стены перекрытия подвального помещения.

    На строительстве объекта работает 60 человек в две смены.

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