Строители возводят второе здание школы на 5-ой просеке

Подрядчик приступил к строительству второй очереди общеобразовательной школы с детским садом на 5-ой просеке в Октябрьском районе Самары. Работы проводятся в рамках национального проекта «Образование».

Новое учебное заведение рассчитана на 850 учащихся и 50 дошкольников.

Подрядчику предстоит до конца этого года полностью возвести здание переменной этажности и благоустроить прилегающую территорию. Завершены подготовительные работы, в настоящее время подрядчик приступил к строительству подвального помещения — устройству фундаментных плит, установке монолитных стен подвала, гидроизоляции наружных стен и фундамента.

Периметр здания поделен на пять блоков, на каждом из которых проводятся свои виды работ. Например, в блоке Б уже приступили к бетонированию стены перекрытия подвального помещения.

На строительстве объекта работает 60 человек в две смены.