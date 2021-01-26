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    Самарскому бизнесмену Александру Швидаку продлили домашний арест на два месяца

    26.01.2021

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    Суд Железнодорожного района Самары удовлетворил ходатайство следователя, сообщает ИА «СОВА».

    Напомним, ранее областное ГУ МВД завело уголовное дело по факту мошенничества и задержало в рамках его расследования известного бизнесмена Александра Швидака.

    По данным следствия, «неустановленное лицо» из числа членов совета директоров ООО «Волгатеплоснаб» примерно в апреле 2017 года предложило заключить с ним договоры займа. Предприниматели, якобы «будучи обманутыми неустановленным следствием лицом, дали свое согласие» и с 2017 по 2019 годы одолжили «анониму» 59,78 млн рублей, перечислив их на его счет. Эти средства, уверено следствие, возвращать в ВТС никто не собирался, в связи с чем правоохранители пришли к выводу, что деньги похитили.

    Как уточнили в суде Железнодорожного района, домашний арест для Александра Швидака продлили до 25 марта 2021 года включительно.

    Фото обложки: pixabay.com


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