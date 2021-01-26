Самарскому бизнесмену Александру Швидаку продлили домашний арест на два месяца

Суд Железнодорожного района Самары удовлетворил ходатайство следователя, сообщает ИА «СОВА».

Напомним, ранее областное ГУ МВД завело уголовное дело по факту мошенничества и задержало в рамках его расследования известного бизнесмена Александра Швидака.

По данным следствия, «неустановленное лицо» из числа членов совета директоров ООО «Волгатеплоснаб» примерно в апреле 2017 года предложило заключить с ним договоры займа. Предприниматели, якобы «будучи обманутыми неустановленным следствием лицом, дали свое согласие» и с 2017 по 2019 годы одолжили «анониму» 59,78 млн рублей, перечислив их на его счет. Эти средства, уверено следствие, возвращать в ВТС никто не собирался, в связи с чем правоохранители пришли к выводу, что деньги похитили.

Как уточнили в суде Железнодорожного района, домашний арест для Александра Швидака продлили до 25 марта 2021 года включительно.

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