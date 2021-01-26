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    Дворец спорта в Самаре достроит АО «Волгатрансстрой-9»

    26.01.2021

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    Компания выполнит работы за 1,9 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

    В число работ входят отделка – внутренняя и фасада, установка дверей, ограждений, монтаж систем отопления, водоснабжения, канализации, освещения, вентиляции, кондиционирования, охранной и пожарной сигнализаций, громкоговорящей связи, 

    Также нужно будет смонтировать системы конференц-связи и синхронного перевода, музыкально-речевой трансляции, установить спортивное оборудование ледового поля главной арены, тренировочного поля и ледовых дорожек для керлинга ( с наморозкой, окраской и разметкой), а затем провести пуско-наладочные работы системы вентиляции, кондиционирования и осушения воздуха зала ледовой арены, электронного обеспечения судейства, видеооборудования, а также благоустройство прилегающей территории.

    Все это необходимо сделать с момента заключения контракта до 20 декабря 2021 года.

    Напомним, площадь нового Ледового дворца, рассчитанного на пять тысяч зрительских мест, будет в два раза больше, чем в старом здании, и составит свыше 28 тысяч квадратных метров.

    Помимо главной арены, на которой будут проводиться турниры разного уровня, во дворце разместят ледовые площадки для керлинга, для тренировок хоккеистов и фигуристов, а также хореографический и универсальный залы. Предусмотрят и помещение для конференций.

    Фото обложки: правительство Самарской области

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