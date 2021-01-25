В Самаре на 170 пассажиров-нарушителей масочного режима завели административные дела

Масочный режим в общественных местах необходимо соблюдать до окончания пандемии – без средства защиты запрещено находиться и в салонах городского пассажирского транспорта. Власти Самары делают все возможное, чтобы сократить число нарушителей и таким образом минимизировать риски заражения коронавирусом и другими респираторными инфекциями.



В городе продолжаются рейды по соблюдению масочного режима как со стороны пассажиров общественного транспорта, так и со стороны кондукторов и водителей. Результаты проверок с участием контрольно-ревизионных служб транспортных предприятий, представителей профильного городского департамента, народных дружинников и полиции в обязательном порядке документируются.

– По состоянию на 25 января количество фигурантов административных дел увеличилось до 170 человек. В ходе рейдовых проверок, охватывающих все виды общественного транспорта, протоколы составляются сотрудниками правоохранительных органов. Далее материалы направляются в суд для вынесения решения по каждому конкретному случаю. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей. Прежде всего, мы выявляем людей, которые принципиально отказываются надевать маску, но такие случаи происходят сейчас редко, поскольку о требованиях знают все. Чаще всего приходится делать замечания относительно способа ношения маски. Мы просим, чтобы она полностью закрывала и нос, и рот, иначе эффективность средства защиты снижается в разы, – рассказал заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.

Как пояснила начальник службы движения ТТУ Зоя Ризванова, если хотя бы один пассажир не желает пользоваться маской, транспортное средство останавливается, а движение возобновляется только после того, как будут выполнены первоочередные требования.



– Однако все должны понимать, чем это может быть чревато: создаются пробки, что особенно отражается на электротранспорте, который «привязан» к контактной сети. В отличие от автобусов, наш транспорт не может объехать впереди стоящий подвижной состав. Соответственно, идет остановка движения на всем участке — либо всех трамваев, либо всех троллейбусов. Даже из-за одного недисциплинированного пассажира люди могут опоздать на работу, изменится интервал движения на маршруте, а на дороге образуется затор. Допускать такое нельзя. Поэтому на линиях всегда контроль – не только в утренние и вечерние часы пик, но и в межпиковое время, – отметила Ризванова.

Пассажиров-антимасочников приходится высаживать из салонов. Это – одна из первых мер, внедренных в Самаре при ужесточении требований, когда ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложнилась. Статистика ведется с сентября прошлого года. Так, по своей вине не смогли продолжить поездку в наземном общественном транспорте 1369 пассажиров, а в метрополитен не пропустили 9998 человек, которые не имели средства защиты органов дыхания или категорически отказались ими пользоваться.

За тем, чтобы контроль велся непрерывно, следит и водительско-кондукторский состав. Каждый день перед сменой персонал получает маски и обязан следить за ситуацией во время рейса.

– Кондуктор сейчас наделен правом не продавать билет пассажиру, не имеющему маску. В свою очередь, личным примером нашим сотрудникам необходимо показывать, что маска – это обязательный атрибут в поездке, снимать ее нельзя до конца рейса. Меньшее, что грозит нарушителям из числа сотрудников транспортного предприятия — дисциплинарное взыскание. Например, на позапрошлой неделе в присутствии средств массовой информации мы выявили водителя автобуса, который спустил маску на подбородок, на прошлой неделе наши обращения были адресованы двум кондукторам. После незамедлительной служебной проверки принято решение о лишении их премиальной части заработка за текущий месяц, — рассказала пресс-секретарь пассажирского автотранспортного предприятия Анна Замыцкая.

Нарушителей также выявляют при помощи обращений, отправленных через соцсети, или по телефону горячей линии.

Аналогичными способами принимаются и обращения, касающиеся санитарного содержания подвижного состава. Мойка и дезинфекция по-прежнему выполняются ежедневно, и соблюдение регламента также является предметом контроля, сообщает пресс-служба администрации Самары.