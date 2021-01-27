В Самаре откроется выставка в память жертв Холокоста

Подготовка к ней началась с создания в 1992 году в Москве научно-просветительного центра «Холокост». Вот уже три десятилетия он собирает по всему миру личные письма и дневники, фотографии, рисунки, документы, записывает свидетельства времен Второй мировой и Великой Отечественной войн. Копиями своих документов поделились десятки российских и зарубежных архивов и музеев, сообщает пресс-служба самарского исторического парка «Россия — моя история».

Посетители увидят личные истории жертв, спасенных и их спасителей, услышат голоса и прямую речь участников событий, узнают о масштабах и особенностях Холокоста на территории России.

Также гостям выставки станет понятна решающая роль Красной Армии в освобождении узников нацизма, поскольку впервые в истории Второй мировой войны еврейское гетто было освобождено в Калуге уже 30 декабря 1941 года, совсем недалеко от Москвы. Кроме того, на выставке прозвучат имена советских врачей, которые вернули жизнь полуживым узникам Освенцима-Аушвица-Биркенау и других концлагерей, а также спасали блокадников.

Подбор и обработку документов, подготовку аннотаций для стендов выставки осуществили заведующий архивом центра «Холокост» Леонид Терушкин и научный сотрудник Роман Жигун, при участии сотрудников центра Ильи Альтмана, Светланы Тиханкиной, Марии Гилевой и Екатерины Уваровой.

Открытие выставки состоится в тематическом парке «Россия — моя история» (ТК «Гудок»), в среду, 27 января, в 11:00. Вход свободный, 12+.

Фото обложки: исторический парк «Россия-моя история»