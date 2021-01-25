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    Преподаватель Самарского политеха стал лучшим молодым ученым 2020 года

    25.01.2021

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    Как сообщает пресс-служба СамГТУ, церемония открытия итоговой научной сессии «Молодые лидеры науки-2020» прошла в Санкт-Петербургском горном университете. Ее участниками стали 15 лауреатов различных конкурсов, проводимых в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО.

    В число победителей вошел преподаватель кафедры «Автомобильные дороги и геодезическое сопровождение строительства» колледжа Политеха Ярослав Климавичус, который разработал комплекс утилизации нефтесодержащих отходов. Ему вручен грант как лучшему молодому ученому 2020 года.

    Ярослав совмещает преподавательскую деятельность с работой инженера отделения диагностики и инструментального контроля самарского филиала АО «Транснефть – Диаскан». Несколько лет назад он инициировал проект по защите окружающей среды в нефтяной отрасли. Над ним ученый трудится вместе с  завкафедрой «Химическая технология и ресурсосбережение» Тольяттинского государственного университета Марианной Кравцовой и заместителем начальника отдела окружающей среды АО «Самаранефтегаз» Никитой Носаревым.

    Фото обложки: пресс-служба СамГТУ

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