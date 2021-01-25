Преподаватель Самарского политеха стал лучшим молодым ученым 2020 года

Как сообщает пресс-служба СамГТУ, церемония открытия итоговой научной сессии «Молодые лидеры науки-2020» прошла в Санкт-Петербургском горном университете. Ее участниками стали 15 лауреатов различных конкурсов, проводимых в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО.

В число победителей вошел преподаватель кафедры «Автомобильные дороги и геодезическое сопровождение строительства» колледжа Политеха Ярослав Климавичус, который разработал комплекс утилизации нефтесодержащих отходов. Ему вручен грант как лучшему молодому ученому 2020 года.

Ярослав совмещает преподавательскую деятельность с работой инженера отделения диагностики и инструментального контроля самарского филиала АО «Транснефть – Диаскан». Несколько лет назад он инициировал проект по защите окружающей среды в нефтяной отрасли. Над ним ученый трудится вместе с завкафедрой «Химическая технология и ресурсосбережение» Тольяттинского государственного университета Марианной Кравцовой и заместителем начальника отдела окружающей среды АО «Самаранефтегаз» Никитой Носаревым.

Фото обложки: пресс-служба СамГТУ