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    Биатлонист из Самарской области взял «бронзу» на Кубке мира

    25.01.2021

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    Соревнования прошли в Италии. Спортсмен из Камышлы Эдуард Латыпов выступал в составе эстафетной сборной России на Кубке мира по биатлону и принес команде вторую в этом сезоне медаль, сообщает ИА «СОВА».

    Биатлонист опередил Бенедикта Долля из сборной Германии, финишировав третьим. Первое место заняла сборная Франции, второе – команда Норвегии.

    Напомним, ранее Эдуард Латыпов завоевал «золото» в составе сборной России. Этой победой наша сборная прервала серию из 43 гонок без медалей.

    Фото обложки: официальная группа Эдуарда Латыпова в соцсети «ВКонтакте»

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