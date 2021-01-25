Биатлонист из Самарской области взял «бронзу» на Кубке мира



Соревнования прошли в Италии. Спортсмен из Камышлы Эдуард Латыпов выступал в составе эстафетной сборной России на Кубке мира по биатлону и принес команде вторую в этом сезоне медаль, сообщает ИА «СОВА».

Биатлонист опередил Бенедикта Долля из сборной Германии, финишировав третьим. Первое место заняла сборная Франции, второе – команда Норвегии.

Напомним, ранее Эдуард Латыпов завоевал «золото» в составе сборной России. Этой победой наша сборная прервала серию из 43 гонок без медалей.

Фото обложки: официальная группа Эдуарда Латыпова в соцсети «ВКонтакте»