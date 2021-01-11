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    Наш биатлонист завоевал «золото» в составе сборной России

    11.01.2021

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    Смешанная эстафета на этапе Кубка мира прошла накануне в немецком Оберхофе.

    По сообщению департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области, биатлонист из Камышлы Эдуард Латыпов принес сборной России победу. На финишном отрезке он смог обойти Стурлу Легрейда из Норвегии. Второе место заняли норвежцы, а третье – французы.

    Событие это тем более знаковое и важное для всех российских болельщиков, что этой победой наша сборная прервала серию из 43 гонок без медалей.


    Фото обложки: официальная группа Эдуарда Латыпова в соцсети «ВКонтакте»

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