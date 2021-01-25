Самара

-2°C
    Поиск

    В Самаре не будут объединять маршруты автобусов №№ 7 и 27

    25.01.2021

    14

    Автор:

    Такое решение приняли в связи с обращениями жителей Зубчаниновки, где ходят эти автобусы.

    Как ранее писал sgpress.ru, льготные маршруты №№ 7 и 27 хотели обьединить из-за того, что они дублируют друг друга.  Для каждого из них составляется отдельное расписание, которое не всегда возможно синхронизировать из-за сложной дорожной обстановки — а это неудобно.

    Однако, по сообщению специалистов городского департамента транспорта, теперь автобусы продолжат работать по отдельности.

    Фото обложки: pixabay.com

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В самарской больнице №10 открылось обновленное педиатрическое отделение
    Медучреждение находится в Куйбышевском районе. В прошлом году благодаря национальному проекту «Здравоохранение», инициированному Президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемому губернатором Самарской […]

    Новости

    В Самарской области установили новые тарифы на речные перевозки
    Об этом говорится в приказе регионального департамента ценового и тарифного урегулирования, который определяет предельные цены на 2021-2022 годы. В документе […]

    Новости

    Скоростной поезд «Саранск-Пенза-Самара» совершил тестовую поездку
    В ней принял участие первый заместитель председателя правительства Пензенской области Виктор Кувайцев. Как сообщили в пензенском телеграм-канале, «Ласточка» идет на […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации