В Самаре не будут объединять маршруты автобусов №№ 7 и 27

Такое решение приняли в связи с обращениями жителей Зубчаниновки, где ходят эти автобусы.

Как ранее писал sgpress.ru, льготные маршруты №№ 7 и 27 хотели обьединить из-за того, что они дублируют друг друга. Для каждого из них составляется отдельное расписание, которое не всегда возможно синхронизировать из-за сложной дорожной обстановки — а это неудобно.

Однако, по сообщению специалистов городского департамента транспорта, теперь автобусы продолжат работать по отдельности.

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