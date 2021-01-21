В Самаре объединят маршруты автобусов №№ 7 и 27

Такая мера призвана улучшить транспортное снабжение жителей Зубчаниновки, сообщили специалисты городского департамента транспорта.

Количество подвижного состава будет увеличено за счет присоединения автобусов, работающих на маршруте №7, к действующему маршруту № 27. Сейчас они дублируют друг друга. Для каждого из них составляется отдельное расписание, которое не всегда возможно синхронизировать из-за сложной дорожной обстановки.

Для обновленного маршрута исключается объезд по улицам Каховской — Вольской – проспекту Кирова – Победы – Ново-Вокзальной – Вольской – Воронежской. Тем самым сокращается время оборотного круга.

Посадка на остановке «Станция метро Безымянка» будет осуществляться на улице Победы в сторону Зубчаниновки, а не так, как раньше, на улице Ново-Вокзальной. Таким образом у пассажиров сохраняется возможность попасть на Безымянский рынок и уехать с него.

Объединение маршрутов позволит сократить интервал в утренние и вечерние часы пик до 15 минут и сделать его не более 35 минут в межпиковое время. В случае увеличения пассажиропотока количество автобусов будет пропорционально увеличено.

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