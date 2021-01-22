Самара

-11°C
    Поиск

    По факту отравления детей в тольяттинской школе завели уголовное дело

    22.01.2021

    9

    Автор:

    Назначены необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие.

    Как ранее писал sgpress.ru, в пятницу, 15 января, в тольяттинской школе №75 случилась вспышка кишечной инфекции — пострадали 24 ученика. Все заболевшие ежедневно питались в школьной столовой.

    Сейчас дети проходят лечение амбулаторно, их состояние удовлетворительное, угроза для жизни и здоровья отсутствует. Все обучающиеся корпуса №1, в котором случилось ЧП, переведены на дистанционное обучение.

    Пресс-служба СУ СКР по Самарской области сообщает, что школой и предприятием, осуществляющим организацию питания в образовательной организации, были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В связи с этим прокуратура направила материалы в следственные органы. В результате завели уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Расследование продолжается.

    Фото обложки: СУ СКР по Самарской области

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    Продолжается строительство моста через Волгу возле Климовки
    В четверг, 21 января,  первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов по поручению главы региона Дмитрия Азарова провел первое в […]

    Новости

    Галерея «Виктория» представляет выставку «Художники у станка. Искусство после революции»
    Галерея «Виктория» и Государственная Третьяковская галерея в рамках совместного проекта «Новые «реализмы», посвященного советскому искусству 1920-30-х годов, с 27 февраля […]

    Новости

    В Самаре отреставрируют особняк Сурошникова
    Речь идет про восстановление объекта культурного наследия изнутри, пишет 63.ru со ссылкой на представителей ЦВО. Сейчас рассматривается возможность заключения государственного […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации