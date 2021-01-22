По факту отравления детей в тольяттинской школе завели уголовное дело

Назначены необходимые экспертизы, выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие.

Как ранее писал sgpress.ru, в пятницу, 15 января, в тольяттинской школе №75 случилась вспышка кишечной инфекции — пострадали 24 ученика. Все заболевшие ежедневно питались в школьной столовой.

Сейчас дети проходят лечение амбулаторно, их состояние удовлетворительное, угроза для жизни и здоровья отсутствует. Все обучающиеся корпуса №1, в котором случилось ЧП, переведены на дистанционное обучение.

Пресс-служба СУ СКР по Самарской области сообщает, что школой и предприятием, осуществляющим организацию питания в образовательной организации, были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В связи с этим прокуратура направила материалы в следственные органы. В результате завели уголовное дело по статье УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Расследование продолжается.

Фото обложки: СУ СКР по Самарской области