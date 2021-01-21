Самара

-17°C
    Поиск

    Отравлением детей в тольяттинской школе занялись прокуратура и следственный комитет

    21.01.2021

    10

    Автор:

    Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, в пятницу, 15 января, в тольяттинской школе №75 случилась вспышка кишечной инфекции — пострадали 24 ученика. Все заболевшие ежедневно питались в школьной столовой.

    Сейчас дети проходят лечение амбулаторно, их состояние удовлетворительное. Все обучающиеся корпуса №1, в котором случилось ЧП, переведены на дистанционное обучение.

    Как стало известно, школой и предприятием, осуществляющим организацию питания в образовательной организации, были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В связи с этим прокуратура направила материалы в следственные органы для решения вопроса о заведении уголовного дела.

    Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие.

    Фото обложки: СУ СКР по Самарской области

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    На самарских катках работают тренеры-общественники
    С началом зимнего сезона в Самаре вырос интерес к активному отдыху и спортивным мероприятиям на свежем воздухе. Во всех районах […]

    Новости

    Владельцев зданий в Самарской области хотят штрафовать за неубранный снег
    Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании профильной комиссии Самарской губернской думы, пишет 63.ru. Как стало известно, собственников, которые не чистят территорию […]

    Новости

    В Самаре объединят маршруты автобусов №№ 7 и 27
    Такая мера призвана улучшить транспортное снабжение жителей Зубчаниновки, сообщили специалисты городского департамента транспорта. Количество подвижного состава будет увеличено за счет […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации