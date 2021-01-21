Отравлением детей в тольяттинской школе занялись прокуратура и следственный комитет

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, в пятницу, 15 января, в тольяттинской школе №75 случилась вспышка кишечной инфекции — пострадали 24 ученика. Все заболевшие ежедневно питались в школьной столовой.

Сейчас дети проходят лечение амбулаторно, их состояние удовлетворительное. Все обучающиеся корпуса №1, в котором случилось ЧП, переведены на дистанционное обучение.

Как стало известно, школой и предприятием, осуществляющим организацию питания в образовательной организации, были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В связи с этим прокуратура направила материалы в следственные органы для решения вопроса о заведении уголовного дела.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие.

Фото обложки: СУ СКР по Самарской области