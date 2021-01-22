В театре оперы и балета покажут то, о чем не рассказал Пушкин

Грозный хан Гирей не знал ни жалости, ни любви, пока не увидел прекрасную пленницу Марию… Польская княжна Мария жила, лелеемая отцом, и собиралась замуж за любимого юношу, но девичьим мечтам не суждено было осуществиться… Страстная грузинка Зарема, попав в гарем, стала его царицей, однако ее счастье длилось недолго…

Балет Самарского академического театра оперы и балета «Бахчисарайский фонтан» (12+) в постановке примы Мариинского театра Дарьи Павленко стал претендентом на главную российскую театральную премию «Золотая маска» в 5 номинациях:

«Балет/спектакль»;

«Балет-современный танец/Женская роль» ( Ксения Овчинников а в роли Марии);

а в роли Марии); «Балет-современный танец/Мужская роль» ( Диего Эрнесто Кальдерон Армьен в роли Нурали и Игорь Кочуров в роли Вацлаве);

в роли Нурали и в роли Вацлаве); «Работа художника в музыкальном театре» ( Андрей Войтенко );

); «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Татьяна Ногинова).

В 1824 году Александр Пушкин опубликовал поэму «Бахчисарайский фонтан», полную недомолвок и вопросов: яркие образы всплывают из ниоткуда и снова исчезают, предлагая читателю самому достроить историю. Именно это и сделали ровно сто лет спустя создатели балета «Бахчисарайский фонтан»: драматург Николай Волков, композитор и виднейший музыкальный просветитель Борис Асафьев, балетмейстер Ростислав Захаров и другие сочинили цельную, драматургически выверенную историю, поставив музыку и танец на службу драме. Родился новый жанр — драматический балет.

Два года спустя после ленинградской премьеры балет впервые появился в репертуаре Куйбышевского театра в постановке балетмейстера Александра Томского (1905-1970).

Нынешняя постановка «Бахчисарайского фонтана» в Самаре основана на сценографии Валентины Ходасевич к первым постановкам 1930-х годов и изначальной хореографии Ростислава Захарова, традиция которой не прерывалась в Мариинском театре все те 85 лет, что «Бахчисарайский фонтан» не сходит со сцены этого театра.

Увидеть жемчужину драматического балета, высоко оцененную экспертами и критиками, самарцы смогут в театре оперы и балета 5 февраля. Билеты от 600 рублей можно купить через сайт opera-samara.net и в кассах театра и города.