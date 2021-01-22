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    В театре оперы и балета покажут то, о чем не рассказал Пушкин

    22.01.2021

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    Автор: Андрей Грубин

    Грозный хан Гирей не знал ни жалости, ни любви, пока не увидел прекрасную пленницу Марию… Польская княжна Мария жила, лелеемая отцом, и собиралась замуж за любимого юношу, но девичьим мечтам не суждено было осуществиться… Страстная грузинка Зарема, попав в гарем, стала его царицей, однако ее счастье длилось недолго…

    Балет Самарского академического театра оперы и балета «Бахчисарайский фонтан» (12+) в постановке примы Мариинского театра Дарьи Павленко стал претендентом на главную российскую театральную премию «Золотая маска» в 5 номинациях:

    • «Балет/спектакль»;
    • «Балет-современный танец/Женская роль» (Ксения Овчинникова в роли Марии);
    • «Балет-современный танец/Мужская роль» (Диего Эрнесто Кальдерон Армьен в роли Нурали и Игорь Кочуров в роли Вацлаве);
    • «Работа художника в музыкальном театре» (Андрей Войтенко);
    • «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Татьяна Ногинова).

    В 1824 году Александр Пушкин опубликовал поэму «Бахчисарайский фонтан», полную недомолвок и вопросов: яркие образы всплывают из ниоткуда и снова исчезают, предлагая читателю самому достроить историю. Именно это и сделали ровно сто лет спустя создатели балета «Бахчисарайский фонтан»: драматург Николай Волков, композитор и виднейший музыкальный просветитель Борис Асафьев, балетмейстер Ростислав Захаров и другие сочинили цельную, драматургически выверенную историю, поставив музыку и танец на службу драме. Родился новый жанр — драматический балет.

    Два года спустя после ленинградской премьеры балет впервые появился в репертуаре Куйбышевского театра в постановке балетмейстера Александра Томского (1905-1970).

    Нынешняя постановка «Бахчисарайского фонтана» в Самаре основана на сценографии Валентины Ходасевич к первым постановкам 1930-х годов и изначальной хореографии Ростислава Захарова, традиция которой не прерывалась в Мариинском театре все те 85 лет, что «Бахчисарайский фонтан» не сходит со сцены этого театра.

    Увидеть жемчужину драматического балета, высоко оцененную экспертами и критиками, самарцы смогут в театре оперы и балета 5 февраля. Билеты от 600 рублей можно купить через сайт opera-samara.net и в кассах театра и города.

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