В Самаре продолжаются рейды по объектам потребительского рынка

Проверяют соблюдение санитарных мер в связи с пандемией коронавируса, о чем сообщает пресс-служба администрации Самары.

Обязательный перечень ежедневного мониторинга включает в себя не только крупные торговые центры, но и объекты общественного питания, сферы услуг и торговли, занимающие меньшую площадь.

В Самарском районе 562 объекта потребрынка. За период с начала действия ограничительных мероприятий в регионе проверяющие посетили предпринимателей более четырех тысяч раз.

По словам главы Самарского района Романа Радюкова, в ходе рейдов выявили 152 нарушения. Материалы по двум повторным нарушениям направили в суд для принятия решения.

Вместе с тем одному из предпринимателей, работающих на территории Самарского района, уже присудили штраф в размере 200 тысяч рублей.

В четверг, 21 января, проверяющие посетили ряд объектов общественного питания в Самарском районе.

Обслуживающий персонал относится к мерам безопасности ответственно. В частности, соблюдаются социальная дистанция, персонал использует маски и перчатки, во всех заведениях установлен обеззараживатель воздуха. Кроме того, персонал и посетители проходят температурный контроль на входе, в наличии запас средств индивидуальной защиты для всех желающих.

На сегодняшний день можно говорить о тенденции на снижение количества нарушителей среди предпринимателей во всех районах города.

– Отрадно, что сейчас нарушений среди предпринимателей крайне мало, выявленные замечания — уже редкость. Несмотря на положительную динамику, мониторинги продолжаем в интенсивном режиме. В приоритете — безопасность самих же предпринимателей и здоровье их посетителей и клиентов, – сказал Роман Радюков.

В случае нарушения рекомендаций Роспотребнадзора сотрудники районов собирают материалы и направляют в соответствующие органы. В этом случае недобросовестным организациям грозят штрафы. Также может быть принято решение о приостановке работы предприятия.