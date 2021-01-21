Губернатор Дмитрий Азаров ужесточает контроль за питанием в школах региона

Эта мера вызвана происшествием в школе №75 в Тольятти. 24 ученика и 8 сотрудников пищеблока заразились острой кишечной инфекцией.

Дмитрий Азаров поручил соответствующим органам разобраться в сложившейся ситуации и не допустить её повторения. Необходимо провести с руководителями каждого образовательного учреждения профилактические мероприятия и усилить контроль пищеблоков.

Роспотребнадзор уже возбудил дело об административном правонарушении по факту отравления в школе Тольятти. Также следственное управление Следственного комитета по Самарской области завело уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Из школы взяли пробы молока, мяса и готовой продукции для проверки.

Региональный минздрав сообщает, что все дети чувствуют себя удовлетворительно, госпитализация им не потребовалась. Сейчас пострадавшие находятся дома, а учащиеся первого корпуса школы переведены на дистанционное обучение.

— Губернатор поставил перед нами задачу незамедлительно и тщательно разобраться в проблеме. Специалисты нашего ведомства совместно с администрацией Тольятти и надзорными органами сделают все возможное, чтобы впредь не допустить подобных случаев, — отметил глава минобрнауки региона Виктор Акопьян.