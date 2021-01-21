За год в Самарской области зарегистрировали более 41 тысяч самозанятых

С 1 января 2020 года в Самарской области начал действовать налоговый режим для самозанятых. С того момента официально зарегистрировали свою деятельность уже более 41 тысячи самозанятых жителей региона, сообщает министерство экономического развития Самарской области.

По словам губернатора Дмитрия Азарова, гражданам, обладающим предпринимательской жилкой, необходимо предлагать более выгодные условия для их самореализации. Работа по созданию таких условий ведётся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«За прошедший период налог на профессиональный доход стал очень популярен на территории Самарской области. Это подтверждает тот факт, что число самозанятых уже превысило отметку в 41 тысячу человек, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — В основном самозанятые — это физические лица, ведущие предпринимательскую деятельность и не зарегистрированные в качестве субъекта малого и среднего бизнеса. Однако среди них есть и индивидуальные предприниматели (ИП), у которых нет наемных сотрудников. Некоторые ИП стали самозанятыми в конце года, сделав выбор в пользу этого специального налогового режима в качестве альтернативы ЕНВД, который перестал действовать с 1 января 2021 года», — напомнил Дмитрий Богданов.

Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно с 14 лет и даже если вы являетесь гражданином ЕАЭС, работающим в Самарской области. Сделать это очень легко и быстро: нужно скачать бесплатное мобильное приложение «Мой налог», загрузить своё фото, отсканировать паспорт и ввести код подтверждения из смс-сообщения.

Система оплаты налогов устроена просто и максимально удобно. В случае оказания услуг физическим лицам самозанятый будет платить с доходов только налог по льготной ставке 4%, при работе с юридическими лицами — 6%. По итогам месяца автоматически формируется отчет, затем в течение двух недель нужно оплатить налог. Для оперативной оплаты можно привязать к мобильному приложению банковскую карту.

Отметим, что региональное министерство экономического развития и инвестиций постоянно расширяет линейку инструментов поддержки пользователей специального налогового режима. Сюда входят консультационные услуги, образовательные программы, ярмарки и конкурсы, помогающие самозанятым найти новых партнеров и клиентов. Кроме того, скоро самозанятым станут доступны льготные микрозаймы Гарантийного фонда Самарской области до 1 млн рублей, а также льготная аренда коворкингов и офисных помещений в бизнес-инкубаторах.