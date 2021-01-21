В Самаре изменят маршрут автобуса №30

Сейчас он ходит от завода «Экран» до Дома печати. Автобус планируют пустить до Центрального автовокзала, пишет ИА «СОВА».

В утренние часы пик автобусы будут ходить следующим образом — от Центрального автовокзала по Московскому шоссе, улицам Советской Армии, Антонова-Овсеенко, XXII Партсъезда, заезд на улицу Кабельную (ЭТМ), Заводскому шоссе, проспекту Кирова до завода «Экран».

В обратном направлении автобус поедет от завод «Экран», по проспекту Кирова, улицам Победы, XXII Партсъезда, Антонова-Овсеенко, Авроры до Центрального автовокзала.

В межпиковое время автобус будет ходить от Центрального автовокзала через Московское шоссе, улицы Советской Армии, Антонова-Овсеенко, XXII Партсъезда, Победы и проспект Кирова до завода «Экран».

По вечерам автобус №30 тоже будет заезжать на улицу Кабельную (ЭТМ). От завода «Экран» он поедет по проспекту Кирова, Заводскому шоссе, улице XXII Партсъезда, сделает разворот на ЭТМ и поедет по улицам XXII Партсъезда, Антонова-Овсеенко и Авроры до Центрального автовокзала.

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