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    В Самаре изменят маршрут автобуса №30

    21.01.2021

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    Сейчас он ходит от завода «Экран» до Дома печати. Автобус планируют пустить до Центрального автовокзала, пишет ИА «СОВА».

    В утренние часы пик автобусы будут ходить следующим образом — от Центрального автовокзала по Московскому шоссе, улицам Советской Армии, Антонова-Овсеенко, XXII Партсъезда, заезд на улицу Кабельную (ЭТМ), Заводскому шоссе, проспекту Кирова до завода «Экран».

    В обратном направлении автобус поедет от завод «Экран», по проспекту Кирова, улицам Победы, XXII Партсъезда, Антонова-Овсеенко, Авроры до Центрального автовокзала.

    В межпиковое время автобус будет ходить от Центрального автовокзала через Московское шоссе, улицы Советской Армии, Антонова-Овсеенко, XXII Партсъезда, Победы и проспект Кирова до завода «Экран».

    По вечерам автобус №30 тоже будет заезжать на улицу Кабельную (ЭТМ). От завода «Экран» он поедет по проспекту Кирова, Заводскому шоссе, улице XXII Партсъезда, сделает разворот на ЭТМ и поедет по улицам XXII Партсъезда, Антонова-Овсеенко и Авроры до Центрального автовокзала.

    Фото обложки: pixabay.com

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