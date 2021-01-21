В Самаре выпустили очередной мультик про сталкеров

Дмитрий Сафонов и студия «Демон покажет» опубликовали новый анимационный фильм S.T.A.L.K.E.R (16+) по мотивам известного произведения и серии игр. Это вторая по счету работа, посвященная вселенной Сталкера.

В части под названием «Птица смерти» рассказывается о последнем дне из жизни Сталкера. Действие происходит рядом с затоном, незадолго до основной сюжетной линии «Зов Припяти».

— Зона не жалует гостей, и поэтому каждая ходка может оказаться последней, но это ведь не единственная проблема, — описывает картину автор.

Для создания видео была использована кукольная анимация. На съемки и монтаж ушло около 150 часов работы.

Фото обложки — стоп-кадр видео