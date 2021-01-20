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    На портале Госуслуг запустят сервис по проведению собраний собственников жилья

    20.01.2021

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    Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    Как пишет РИА «Новости», на базе портала запустят сервис, который позволит проводить собрания собственников жилья в электронной форме. Там же будут размещать принятые решения и сведения об итогах голосований.

    Кроме того, сервис  будет автоматически информировать жильцов о проведении собраний и хранить итоговые протоколы в электронном виде. Это станет возможным благодаря синхронизации портала с Единым государственным реестром недвижимости и государственной информационной системой ЖКХ.

    Подобные услуги также можно будет получить с помощью мобильного приложения «Госуслуги.Дом», которое обещают запустить в первом квартале этого года.

    По мнению членов правительства, электронный формат упростит решение общедомовых проблем.

    Фото обложки: pixabay.com

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