На портале Госуслуг запустят сервис по проведению собраний собственников жилья

Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как пишет РИА «Новости», на базе портала запустят сервис, который позволит проводить собрания собственников жилья в электронной форме. Там же будут размещать принятые решения и сведения об итогах голосований.

Кроме того, сервис будет автоматически информировать жильцов о проведении собраний и хранить итоговые протоколы в электронном виде. Это станет возможным благодаря синхронизации портала с Единым государственным реестром недвижимости и государственной информационной системой ЖКХ.

Подобные услуги также можно будет получить с помощью мобильного приложения «Госуслуги.Дом», которое обещают запустить в первом квартале этого года.

По мнению членов правительства, электронный формат упростит решение общедомовых проблем.

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