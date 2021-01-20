В Сокских штольнях вандалы разворовали части вагонеток дореволюционной конструкции

Из 67 вагонеток, целые составы которых десятки лет назад уходили в глубь этих подземных лабиринтов, уцелели лишь 25. С остальных сняли и украли колесные пары, пишет ИА «СОВА» со ссылкой на слова спелеолога Петра Якубсона.

Он рассказал, что попытался обезопасить оставшиеся вагонетки.

— Мы соединили с помощью генератора и сварочного аппарата несколько в неразборную конструкцию в надежде, что это отобьет охоту вандалов с ними возиться, — пояснил Якубсон.

Из 25 целых вагонеток 11 присыпаны камнями так, что достать их слишком трудоемко, 6 скреплены сваркой, еще 9 необходимо будет тоже «заварить».

Фото обложки: аккаунт Петра Якубсона из соцсети «ВКонтакте»