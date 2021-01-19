И снова экзамены. Как сдать ЕГЭ, если ты уже не школьник

Все, кто планирует в этом году сдавать ЕГЭ, должны подать соответствующее заявление до 1 февраля. Это касается не только нынешних одиннадцатиклассников, но и выпускников прошлых лет, по каким-либо причинам решивших пройти эту процедуру.

Успеть до 1 февраля

— Если у человека есть документ о среднем общем образовании — либо аттестат, либо диплом СПО, — он имеет право сдавать ЕГЭ как выпускник прошлых лет, — прокомментировала начальник отдела Самарского управления областного министерства образования и науки Ирина Безбожнова.- Для этого необходимо до 1 февраля подать документы в наше ведомство.

Предварительно можно позвонить по телефонам горячей линии 340-74-32 и 340-17-10 или получить информацию на сайте Самарского управления samobr.ru в разделе «аттестация».

Прописка значения не имеет. Если человеку удобно сдавать экзамены в Самаре, он имеет на это право, даже если проживает в другом регионе.

— Бывают случаи, когда у людей есть веские уважительные причины, по которым они не успевают подать заявление до 1 февраля,- отметила Безбожнова. — Тогда можно написать заявление в Государственную экзаменационную комиссию. В случае если причины сочтут действительно уважительными, можно будет подать документы позже. Окончательный их прием заканчивается за две недели до экзамена.

Минимум документов

Для регистрации на ЕГЭ выпускник прошлых лет должен представить документ, удостоверяющий личность (обычно это паспорт), аттестат об окончании школы или диплом о среднем профессиональном образовании, СНИЛС. Если у человека есть инвалидность, нужна соответствующая справка, чтобы получить возможные льготы. Например, в виде продления времени экзамена.

Привезти документы необходимо лично, подача в электронном варианте не предусмотрена. Копии делать не нужно, их снимут непосредственно в управлении. Также выпускнику прошлых лет надо будет написать соответствующее заявление и подписать согласие на обработку персональных данных. Здесь же его ознакомят с порядком проведения ЕГЭ и выдадут памятку о предстоящих экзаменах.

Раньше выпускники прошлых лет могли сдавать ЕГЭ только в досрочный период или в резервные дни основного. Но в связи с пандемией досрочный период упразднили, теперь они будут сдавать экзамены вместе с одиннадцатиклассниками.

— В этом году мы впервые при подаче документов берем у выпускников прошлых лет информацию о месте жительства, чтобы распределить их в тот пункт приема, который им наиболее удобен территориально, — пояснила Безбожнова. — Ближе к экзаменам мы выдадим уведомления с информацией о том, куда и когда участнику ЕГЭ надлежит явиться. Получить документ можно будет лично в самарском управлении или по электронной почте.

От студентов до пенсионеров

В 2020-м ЕГЭ сдавали 650 выпускников прошлых лет. О цифрах этого года говорить пока рано. Но, по словам специалистов самарского управления, число постоянно растет. В этом списке и «позавчерашние» одиннадцатиклассники, которые хотят улучшить свои результаты или расширить список сдаваемых предметов, и уже состоявшиеся взрослые люди. Ведь если в советские времена поступить на дневное отделение высшего учебного заведения могли только абитуриенты до 35 лет, то теперь эти ограничения сняты, продолжить образование можно в любом возрасте.

— Бывали случаи, когда ЕГЭ сдавали люди, которым под 60. Кто-то планирует окончить еще один вуз, а кто-то хочет доказать себе, что он может это сделать, — рассказала Безбожнова.

Ежегодно в числе выпускников прошлых лет есть педагоги, которые сами готовят ребят к ЕГЭ. Так, в прошлом году экзамен по физике сдавала учитель из весьма престижного образовательного учреждения. Получила 99 баллов. Тем самым подтвердила статус сильного преподавателя, а заодно доказала своим ученикам, что хороший результат на ЕГЭ вполне возможен. Также в прошлом году экзамен по своему предмету сдавал репетитор по химии и получил 100 баллов. Иногда на ЕГЭ идут родители, желающие поддержать своих детей.

— В позапрошлом году ЕГЭ по истории сдавал священник, который был настроен категорически против такой формы экзаменов, — вспоминает Безбожнова. — Видимо, захотел посмотреть на процесс изнутри. Никаких нарушений он не обнаружил и был вполне всем доволен. А в прошлом году ЕГЭ сдавали ребята, которым нужно было улучшить свои аттестаты. Они планировали поступать в летное училище, а там учитывается средний балл, который у них был недостаточно высоким. Поэтому они заново прошли промежуточную аттестацию. Получили аттестаты с отличием и успешно поступили в выбранное учебное заведение.

Нередко ЕГЭ сдают выпускники колледжей и техникумов. Несмотря на то, что в большинство высших учебных заведений они могут поступить по внутренним экзаменам. Однако наличие результатов ЕГЭ позволяет подать документы сразу в несколько вузов, что делает этот путь к получению высшего образования более предпочтительным.

— Студенты СПО могут сдавать ЕГЭ после того, как ими пройдена программа среднего общего образования, то есть уже после второго курса, — уточняет Ирина Безбожнова. — Многие так и делают. Во-первых, чтобы по окончании учебы не готовиться одновременно к выпускным экзаменам в колледже и к государственной итоговой аттестации. А во-вторых, чтобы получить опыт и в случае не очень хороших результатов иметь возможность пересдать экзамен, не теряя при этом год. Однако поступить в вуз они имеют право только тогда, когда у них на руках будет диплом СПО, то есть после полного окончания обучения. Результаты ЕГЭ являются действительными в течение четырех лет.

Силы на подготовку

Вопрос, который встает перед всеми выпускниками прошлых лет, — как готовиться к ЕГЭ.

— В памятке, которую мы выдаем при регистрации на ЕГЭ, есть информация о сайтах, которые помогут в подготовке к экзаменам, — говорит Безбожнова. — Там имеются демонстрационные материалы по всем предметам. Кроме того, в каждом вузе есть курсы по подготовке к ЕГЭ, иногда даже бесплатные. Мы рекомендуем обратить на них внимание.

Многие выпускники прошлых лет прибегают к помощи репетиторов. Валерия Охотникова в этом году заканчивает медицинский университет. И планирует поступать снова — туда же, но на другой факультет. Поскольку обучение в вузе она начнет с нуля, для зачисления на первый курс ей вновь понадобятся результаты ЕГЭ по химии, биологии и русскому языку.

— Сейчас я учусь на врача-эпидемиолога, но хочу освоить еще лечебный профиль, — пояснила Валерия. — К ЕГЭ по химии и русскому языку готовлюсь с репетиторами. В системе единых государственных экзаменов постоянно что-то меняется. Шесть лет назад, когда я сдавала их, были совсем другие задания. Например, по русскому языку теперь нужно писать сочинение, а я уже, можно сказать, и не помню, как это делается. Нужна помощь педагогов, хорошо знающих систему. У меня сейчас большая нагрузка, я учусь и работаю, поэтому мне гораздо проще готовится к экзаменам под руководством человека, который все объяснит, чем самой пытаться разобраться в нюансах. С биологией, правда, я справляюсь самостоятельно.