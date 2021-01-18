Водителей и кондукторов привлекают к ответственности за нарушение масочного режима

Такие факты фиксируются не только во время контрольных рейдов. Служебные проверки организуются незамедлительно при получении обращений жителей города, направленных через соцсети либо по горячей линии.

– Если нарушение режима подтверждается, дисциплинарное взыскание неминуемо. Это принципиальная позиция: за несоблюдение санитарных требований Роспотребнадзора и постановления губернатора Самарской области нельзя наказывать одних только пассажиров. Персонал своим примером должен показывать, что в пандемию нужно соблюдать все требования. Стоит отметить, что с начала этого года жалоб стало меньше, так как большинство сотрудников добросовестно следуют правилам безопасности. Однако нарушители еще встречаются. Так, в одном из рейдов на прошлой неделе был выявлен водитель автобуса маршрута №2, который ехал, приспустив маску на подбородок. Он привлечен к дисциплинарной ответственности и по итогам месяца не получит премиальную часть заработной платы. Чтобы напоминать о правилах поведения, каждое утро проходит инструктаж, после чего наши сотрудники получают защитные средства, необходимые для работы. В масках нужно находиться от начала и до конца рейса, – сказала пресс-секретарь компании «Самара Авто Газ» Анна Замыцкая.

В понедельник, 18 января, контрольно-ревизионные службы предприятий-перевозчиков, представители профильного городского департамента и полицейские начали проверки с Московского шоссе. Утром контролеры застали без маски кондуктора автобуса №41. Сначала он препирался и утверждал, что средства защиты ему якобы на предприятии не выдали. Однако проверяющие быстро выяснили, что все сотрудники получили их. На нарушителя будет составлен рапорт.

Как пояснил кондуктор Виктор Бурнаев, утром он присутствовал на инструктаже, но торопился в рейс и забыл маску в служебной сумке.

Понимание – ключевой принцип работы контролирующих бригад, чтобы меры принимались разумно и «взвешенно». Но допустить нарушение в период пандемии — значит допустить возможность появления очередных случаев инфицирования. Поэтому проверяющие и руководство транспортных предприятий призывают сотрудников не только быть внимательными во время инструктажей, но и потом досконально следить за тем, чтобы в салоне транспортного средства все без исключения были в масках. В противном случае транспорт от остановки отъезжать не должен.

Подобные рейды продолжаются уже на протяжении нескольких месяцев – они организуются непрерывно в часы пик и межпиковое время, в будни, а также выходные и праздничные дни. С начала осени прошлого года по своей вине не смогли продолжить поездку в наземном транспорте 1337 самарцев, а в метро не допустили 9740 «безмасочников». Кроме того, с начала октября минувшего года оформили 159 административных материалов. Напомним, за первичное нарушение для физического лица предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, за повторное – до 50 тысяч рублей. Вердикт с учетом всех обстоятельств выносится судами.

– В настоящее время, когда установились морозы, департаменту транспорта жители нередко адресуют вопрос о том, корректно ли в такую погоду выводить «безмасочников» из салона? В этой части принято решение: школьников, молодежь до 18 лет мы на улицу не выдворяем, проводим профилактическую беседу. В связи с этим просим родителей обратить на это внимание и следить за тем, чтобы у их детей всегда были в дорогу маски. Кроме того, поездку могут продолжить те попутчики, которые устранили нарушение на месте, то есть сразу после наших замечаний надели средство защиты органов дыхания, причем надели, как положено, прикрыв и рот, и нос, иначе большого толка не будет. Мы никого не высаживаем из общественного транспорта беспочвенно. Нужно с пониманием относиться к происходящему и помнить о том, что масочный режим продолжает действовать в целях защиты жизни и здоровья жителей, минимизирует риски заражения коронавирусом и сезонными респираторными инфекциями, – пояснил заместитель руководителя департамента транспорта администрации Самары Юрий Тапилин.

Привлечение к административной ответственности – это крайняя мера, которая применяется только в тех случаях, если гражданин отправился в поездку без маски и категорически отказывается ее использовать. Полиция помогает разобраться и в ситуациях, когда граждане демонстрируют неадекватную реакцию на требования, нарушают общественный порядок еще и нецензурной бранью в ответ. Важно как можно оперативнее принять решение, чтобы не задерживать рейс и остальных пассажиров.

Фото: Владимир Пермяков