Самара

-21°C
    Поиск

    Наши паравелосипедисты выиграли пять медалей на чемпионате России

    18.01.2021

    5

    Соревнования по велоспорту на треке среди слабовидящих проходили на крытом велотреке в Омске. В них приняли участие 32 спортсмена из 10 регионов России. Они соревновались на велосипедах-тандемах за медали в гонке преследования на 3 и 4 км, в гите на 1 км с ходу и в спринте.

    В составе сборной Самарской области выступали Владислав Воропаев, Влад Литвинов, Сергей Баев, Николай Иванюк, Григорий Марченко, Виктория Кленова, Светлана Кошелева, а также лидеры сборной региона в этом виде велоспорта — выступающие в тандеме мастер спорта Леонид Тютин и мастер спорта международного класса Артур Спирин.

    Последние заняли второе место в гите с ходу на 200 метров, уступив столичному дуэту — Виталий Кленов и Никита Балунов. Такое же положение в итоговой таблице паравелосипедисты заняли по итогам спринтерской гонки. 

    «Бронзу» в этом виде программы выиграл межрегиональный тандем — Григорий Марченко (Самара) и Евгений Казанов (Забайкальский край). Еще одно третье место спортсмены выиграли в гонке преследования на 4 км.

    Кроме того, Леонид Тютин и Артур Спирин стали чемпионами России в гите на 1000 метров. Они выиграли эту дистанцию второй год подряд.

    Фото обложки: СШОР «Академия велоспорта Омской области»

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    Водителей и кондукторов привлекают к ответственности за нарушение масочного режима
    Такие факты фиксируются не только во время контрольных рейдов. Служебные проверки организуются незамедлительно при получении обращений жителей города, направленных через […]

    Новости

    Жителям региона рассказали, как вернуть «забытые» документы на недвижимость
    За прошлый год обнаружилось более 20 тысяч таких документов. Большую часть из них составляют договоры купли-продажи, дарения, закладные, акты передачи, […]

    Новости

    В Кировском районе построят новую дорогу
    Она свяжет между собой Московское и Ракитовское шоссе. Об этом говорится в документации муниципальной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Самаре» […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации