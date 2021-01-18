Наши паравелосипедисты выиграли пять медалей на чемпионате России

Соревнования по велоспорту на треке среди слабовидящих проходили на крытом велотреке в Омске. В них приняли участие 32 спортсмена из 10 регионов России. Они соревновались на велосипедах-тандемах за медали в гонке преследования на 3 и 4 км, в гите на 1 км с ходу и в спринте.

В составе сборной Самарской области выступали Владислав Воропаев, Влад Литвинов, Сергей Баев, Николай Иванюк, Григорий Марченко, Виктория Кленова, Светлана Кошелева, а также лидеры сборной региона в этом виде велоспорта — выступающие в тандеме мастер спорта Леонид Тютин и мастер спорта международного класса Артур Спирин.

Последние заняли второе место в гите с ходу на 200 метров, уступив столичному дуэту — Виталий Кленов и Никита Балунов. Такое же положение в итоговой таблице паравелосипедисты заняли по итогам спринтерской гонки.

«Бронзу» в этом виде программы выиграл межрегиональный тандем — Григорий Марченко (Самара) и Евгений Казанов (Забайкальский край). Еще одно третье место спортсмены выиграли в гонке преследования на 4 км.

Кроме того, Леонид Тютин и Артур Спирин стали чемпионами России в гите на 1000 метров. Они выиграли эту дистанцию второй год подряд.

Фото обложки: СШОР «Академия велоспорта Омской области»