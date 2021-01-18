Водители смогут ездить с QR-кодом вместо прав

Соответствующий проект уже разрабатывает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сообщил замглавы ведомства Олег Качанов на Гайдаровском форуме. Об этом сообщает ГТРК «Самара».

Как стало известно, в скором времени водительские права сможет заменить мобильное приложение с QR-кодом. В случае остановки инспектору ГИБДД было бы достаточно считать код для идентификации водителя.

На первом этапе предполагается провести эксперимент в ряде регионов, где новая технология будет отработана IT-разработчиками и инспекторами ГИБДД. Какие именно это будут субъекты России, пока неизвестно.

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