Самара

-23°C
    Поиск

    Водители смогут ездить с QR-кодом вместо прав

    18.01.2021

    16

    Соответствующий проект уже разрабатывает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сообщил замглавы ведомства Олег Качанов на Гайдаровском форуме. Об этом сообщает ГТРК «Самара».

    Как стало известно, в скором времени водительские права сможет заменить мобильное приложение с QR-кодом. В случае остановки инспектору ГИБДД было бы достаточно считать код для идентификации водителя.

    На первом этапе предполагается провести эксперимент в ряде регионов, где новая технология будет отработана IT-разработчиками и инспекторами ГИБДД. Какие именно это будут субъекты России, пока неизвестно.

    Фото обложки: pixabay.com

    ТЭГИ:

    Читайте также:

    Новости

    В области хотят расширить перечень штрафов за плохую очистку фасадов нежилых зданий
    Для этого внесли изменения в региональный законопроект «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», сообщает «Волга Ньюс». Поправки касаются отдельных положений […]

    Новости

    В галерее «Виктория» покажут спектакли новой эпохи
    Интернет породил новые формы развлечений и коммуникаций: коллективные дискуссии без барьеров, публичные челленджи и серфинг по ссылкам, оборачивающийся приватным приключением. […]

    Новости

    В области до 2 февраля будут временно отключать телеканалы и радиостанции
    В регионе началась ежеквартальная телевизионная профилактика. Как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора, до 2 февраля запланированы перерывы в вещании 20 цифровых […]

    Комментарии

    0 комментариев

    Комментарий появится после модерации