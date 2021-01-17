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    Жителей губернии поздравят с ее 170-летием открытками

    17.01.2021

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    Андрей Грубин

    С 12 по 15 января их доставят жителям всех муниципальных образований Самарской области. Поздравительные открытки к 170-летию со дня образования губернии — непростые. Они могут рассказать многое о регионе с использованием технологии дополненной реальности.

    Цель проекта «Живая история Самарской губернии» — через знакомые всем или известные лишь немногим визуальные образы памятников культуры и знаковых географических мест, исторических событий и знаменитых представителей региона помочь каждому прикоснуться к истории родного края, вспомнить ее ключевые вехи, испытать чувство гордости за свой город, район, родную губернию.

    Для разработки концепции дизайна поздравительных открыток их создатели провели большую совместную работу с администрациями, архивами и музеями, частными коллекционерами, бережно отобрав архивные и современные фотографии, а также текстовые материалы. Для каждого муниципального образования сформирован свой набор изображений, куда вошли фотографии, территориально или событийно связанные с данным городом или районом, а также изображения, имеющие общеобластное значение и узнаваемые на федеральном уровне.

    Кроме этого, фронтальная часть открытки представляет собой маркер для активации дополненной реальности в мобильном приложении ARinBOX (распространяется для платформ Android, iOS, iPadOS бесплатно). Наведя камеру телефона с активным приложением на лицевую сторону, можно увидеть 10 анимированных видеосюжетов. Если сама открытка направлена на внимание жителей губернии всех возрастов, то ее виртуальная часть ориентирована в первую очередь на детскую аудиторию. От имени анимационного персонажа Тимофея в доступной и интересной форме ролики рассказывают об основных достопримечательностях, о событиях, фактах и достижениях из истории Самарской области.

    Вся коллекция изображений, использованных для создания открыток, и официальное поздравление жителей со 170-летием Самарской губернии доступны всем желающим на специализированном интернет-ресурсе живаяистория63.рф.

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