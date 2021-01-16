В области от коронавируса умер один человек

16 января в регионе подтверждено 287 случаев новой коронавирусной инфекции:

— 86 в Самаре

— 101 в Тольятти

— 12 в Красноярском районе

— 10 в Отрадном

— 9 в Кинельском районе

— 9 в Сызрани

— 7 в Чапаевске

— 6 в Новокуйбышевске

— 5 в Кинель-Черкасском районе

— 3 в Жигулевске

— 3 в Безенчукском районе

— 3 в Камышлинском районе

— 3 в Похвистнево

— 3 в Нефтегорском районе

— 3 в Богатовском районе

— 3 в Кинеле

— 3 в Приволжском районе

— 2 в Борском районе

— 2 в Красноармейском районе

— 2 в Ставропольском районе

— 2 в Хворостянском районе

— 2 в Челно-Вершинском районе

— 1 в Кошкинском районе

— 1 в Большеглушицком районе

— 1 в Похвистневском районе

— 1 в Шенталинском районе

— 1 в Исаклинском районе

— 1 в Пестравском районе

— 1 в Большечерниговском районе

— 1 в Шигонском районе

244 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 43 выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Всего с начала пандемии скончались 740 человек, в том числе женщина 45 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

За сутки проведено 8879 тестов.