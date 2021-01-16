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    В области от коронавируса умер один человек

    16.01.2021

    6

    16 января в регионе подтверждено 287 случаев новой коронавирусной инфекции:
    — 86 в Самаре
    — 101 в Тольятти
    — 12 в Красноярском районе
    — 10 в Отрадном
    — 9 в Кинельском районе
    — 9 в Сызрани
    — 7 в Чапаевске
    — 6 в Новокуйбышевске
    — 5 в Кинель-Черкасском районе
    — 3 в Жигулевске
    — 3 в Безенчукском районе
    — 3 в Камышлинском районе
    — 3 в Похвистнево
    — 3 в Нефтегорском районе
    — 3 в Богатовском районе
    — 3 в Кинеле
    — 3 в Приволжском районе
    — 2 в Борском районе
    — 2 в Красноармейском районе
    — 2 в Ставропольском районе
    — 2 в Хворостянском районе
    — 2 в Челно-Вершинском районе
    — 1 в Кошкинском районе
    — 1 в Большеглушицком районе
    — 1 в Похвистневском районе
    — 1 в Шенталинском районе
    — 1 в Исаклинском районе
    — 1 в Пестравском районе
    — 1 в Большечерниговском районе
    — 1 в Шигонском районе

    244 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 43 выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

    Всего с начала пандемии скончались 740 человек, в том числе женщина 45 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

    За сутки проведено 8879 тестов.

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