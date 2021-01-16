В области от коронавируса умер один человек

16 января в регионе подтверждено 287 случаев новой коронавирусной инфекции:
— 86 в Самаре
— 101 в Тольятти
— 12 в Красноярском районе
— 10 в Отрадном
— 9 в Кинельском районе
— 9 в Сызрани
— 7 в Чапаевске
— 6 в Новокуйбышевске
— 5 в Кинель-Черкасском районе
— 3 в Жигулевске
— 3 в Безенчукском районе
— 3 в Камышлинском районе
— 3 в Похвистнево
— 3 в Нефтегорском районе
— 3 в Богатовском районе
— 3 в Кинеле
— 3 в Приволжском районе
— 2 в Борском районе
— 2 в Красноармейском районе
— 2 в Ставропольском районе
— 2 в Хворостянском районе
— 2 в Челно-Вершинском районе
— 1 в Кошкинском районе
— 1 в Большеглушицком районе
— 1 в Похвистневском районе
— 1 в Шенталинском районе
— 1 в Исаклинском районе
— 1 в Пестравском районе
— 1 в Большечерниговском районе
— 1 в Шигонском районе
244 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, 43 выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Всего с начала пандемии скончались 740 человек, в том числе женщина 45 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
За сутки проведено 8879 тестов.
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