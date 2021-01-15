Начата проверка по факту гибели человека в результате обрушения стены дома

Трагический инцидент произошел в четверг, 14 января, примерно в 17:00. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, в коммерческом помещении, расположенном на первом этаже жилого многоэтажного дома на улице Авроры, где велся ремонт, произошло обрушение стены, в результате которого погиб мужчина.

По данному факту начата доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Фото обложки: СУ СКР по Самарской области