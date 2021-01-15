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    Начата проверка по факту гибели человека в результате обрушения стены дома

    15.01.2021

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    Трагический инцидент произошел в четверг, 14 января, примерно в 17:00. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области, в коммерческом помещении, расположенном на первом этаже жилого многоэтажного дома на улице Авроры, где велся ремонт, произошло обрушение стены, в результате которого погиб мужчина. 

    По данному факту начата доследственная проверка, проводится осмотр места происшествия, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки примут процессуальное решение.

    Фото обложки: СУ СКР по Самарской области

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