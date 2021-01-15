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    В Самарском университете создается центр разработки перспективных газотурбинных двигателей

    15.01.2021

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    Андрей Грубин

    Самарский университет имени Королева, создаст инжиниринговый центр, где будут вестись разработки перспективного газотурбинного двигателя, а также развивать цифровые интеллектуальные технологии и инновации в сфере машиностроения и энергетики. На создание и развитие центра из федерального бюджета выделено свыше 222 млн рублей.

    Ускорить проектирование и производство новых конкурентоспособных двигателей и энергетических установок планируется за счет применения цифровых сопряженных двойников разрабатываемых изделий и технологий их производства, использования промышленного «интернета вещей» (IIoT, Industrial Internet of Things) и аддитивных технологий. Для отработки заданных характеристик изделий в университете будет создан виртуальный испытательный полигон.

    — Мы должны достичь передовых позиций в мире по части разработки новых моделей, методов проектирования и производства, базирующихся на аддитивных технологиях, которые позволят сократить сроки создания двигателей в 2-3 раза по сравнению с технологиями, используемыми сейчас мировыми производителями, — заявил директор Института двигателей и энергетических установок Самарского университета Виталий Смелов.

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