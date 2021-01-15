Федеральный Минкульт поддержал концепцию Самарской области по празднованию 60-летия первого полета человека в космос

В четверг, 14 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках рабочей командировки в Москву встретился с министром культуры России Ольгой Любимовой. Они подвели итоги деятельности рабочей группы Госсовета по направлению «Культура», а также обсудили вопросы реализации одноименного нацпроекта, инициированного Президентом России Владимиром Путиным и поддерживаемого главой региона.

В частности, речь шла о реконструкции театра юного зрителя «СамАрт», строительстве здания для театра-студии «Грань», реконструкции самарского цирка и создании филиала Третьяковской галереи.

По словам Дмитрия Азарова, планируется, что реконструкция здания Фабрики-кухни и работы по благоустройству прилегающей территории завершат в этом году. А уже с 2022 года в полной мере, после введения здания в эксплуатацию, начнет работать филиал Третьяковской галереи.

– Для того, чтобы заблаговременно подготовиться к этому знаменательному дню, мы договорились с Ольгой Любимовой о проведении в марте здесь, в Москве, в Министерстве культуры РФ, специального совещания, посвященного открытию филиала Третьяковской галереи в Самарской области, – сказал он.

Также Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили вопросы подготовки к знаковому событию не только для жителей России, но и для всего мира – 60-летию первого полета человека в космос, которое будет отмечаться не только 12 апреля, но и весь год.

– Мы предложили концепцию проведения этого торжества на территории Самарской области с передачей эстафеты другим регионам, которые также имеют непосредственное отношение к космическим победам нашей страны, – рассказал Дмитрий Азаров. – Концепция была горячо поддержана. И я уверен, что министерство культуры России поможет нам с организацией масштабных мероприятий.

– Несмотря на сложный прошлый год мы не сбавляли темп в развитии сферы культуры, реализации национального проекта «Культура» и всегда находились на оперативной связи. Безусловно, это возможно только при неравнодушном подходе и слаженности действий всех заинтересованных сторон. Ведомство готово оказывать поддержку, направленную на развитие культуры в Самарской области, и, конечно же, совместно работать в рамках работы профильной комиссии Государственного совета, – отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Именно рабочая группа Госсовета по культуре предложила включить в нацпроект модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств. Эта инициатива была поддержана Владимиром Путиным. Также на высшем уровне учтена позиция рабочей группы по вопросу внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Фото обложки: правительство Самарской области

