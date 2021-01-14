Губернатор поручил разобраться с квитанциями за установку счетчиков теплоэнергии

Как ранее писал sgpress.ru, новые платежки за получили жители 440 многоквартирных домов. В них было прописаны суммы от 10 до 14 тысяч рублей за установку общедомовых приборов учета.

Квитанции начали приходить сразу после Нового года, причем заранее об этом никто не предупредил. Это вызвало волну негатива и жалоб. Разобраться с ситуацией было поручено первому вице-губернатору — председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову, сообщает ИА СОВА.

По его словам, согласно федеральному закону «Об энергосбережении…» установка общедомовых приборов учета тепла (ОДПУ) в многоквартирных домах производится за счет собственников и изначально должна была проводиться силами самих граждан.

– Сейчас обязанность по установке ОДПУ перешла к ресурсоснабжающим организациям. Такие счетчики устанавливает компания «ЭнергосбыТ Плюс». В 2020 году ресурсники оснастили ими 449 домов в Самаре, около 100 в Сызрани и 29 в Тольятти, — рассказал он.

Он также пояснил, что после выполнения всех работ ресурсники предоставляют счет для оплаты собственникам жилья. Его погашение возможно как одномоментно всей суммой, так и в рассрочку на пять лет.

С коллективными счетчиками жильцы смогут экономить, в частности, на оплате отопления, потому что начисления пройдут за фактическое потребление в зимний период.

— Плюсов для людей много. Но ресурсоснабжающая компания предприняла недостаточно усилий, чтобы людям все объяснить, и сделала как удобно ей, не проинформировала жителей о своих действиях заранее, что, конечно же, недопустимо, — сказал Виктор Кудряшов.

Министерству ЖКХ поручено провести профилактическую и предупредительную работу с коммунальными компаниями по поводу принципов взаимодействия с собственниками жилья.