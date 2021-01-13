Не все жители Самары будут вынуждены оплачивать установку счетчиков теплоэнергии в своих домах

Новые квитанции получили жители 440 многоквартирных домов. Разбираемся, за что придется заплатить горожанам.

В январе самарцам выставили квитанции на оплату установки общедомовых приборов учета. Сумма, прописанная в документе, удивила жителей. Система «Инцидент-менеджмент», с помощью которой работает ЦУР Самарской области, за сутки зафиксировала более 20 сообщений в социальных сетях с вопросами на эту тему. Измененные квитанции в Самаре получили жители 440 многоквартирных домов. Граждане сообщили о сумме от 10 до 14 тысяч рублей.

«В соответствии с требованием ФЗ №261 МКД до конца 2023 года должны быть оснащены общедомовыми приборами учета тепла и горячей воды в обязательном порядке, — пояснили в «Т Плюс». — Установка общедомового прибора учета производится за счет собственников жилья. Всю информацию о стоимости установленного прибора учета можно запросить в своем УК или ТСЖ. Оплатить расходы за монтаж прибора учета можно как единовременно, так и равными долями в течение 5 лет».

Таким образом, как утверждают энергетики, если разделить сумму в квитанции за установку счетчика на 5 лет, то ежемесячный платеж составит около 100 рублей.

Чтобы оформить индивидуальный график рассрочки на срок менее 5 лет, можно обратиться непосредственно в офисы продаж и обслуживания клиентов. Также можно направить заявление через раздел «Обратная связь» на сайте samara.esplus.ru.

Счетчик дает право собственникам жилья отказаться от ежегодной корректировки платы за отопление. Для этого достаточно на общем собрании выбрать порядок оплаты тепловой энергии по схеме 1/7. В таком случае жители дома будут оплачивать тепло по факту потребления и смогут оперативно контролировать расход теплоресурсов и влиять на энергопотребление.

Так, например, по данным Т-плюс, десятиэтажке на улице Магнитогорской в 2019 году начислили за теплоснабжение 2 926 492 рублей.

По общедомовому прибору учета объем потребления составил 2 283 048 рублей.

Дом сэкономил 643 443 рубля. Экономия на среднюю квартиру (50 кв.м) составила 3052 рубля.

Справка:

Обязанность по оснащению домов приборами учета до 1 января 2013 года была возложена на всех собственников помещений в МКД. Если это требование не было выполнено по инициативе собственников, то установить счетчики должны были исполнители коммунальных услуг (управляющая компания, ТСЖ). С 1 июля 2020 года эта обязанность возложена на ресурсоснабжающие организации. Предусмотрено, что к 2023 году в РФ заработают «интеллектуальные» системы учета электроэнергии.

Руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Виктор Часовских:

—Установка приборов учета необходима и это в интересах жителей. Потому что собственники должны платить только за тот ресурс, который получили и не только в квартире, но и за содержание общего имущества дома. У них появится возможность платить за тепловую энергию только в зимний период, летом платежей не будет и гражданам не будет грозить получение 13-ой квитанции

В Самаре в этом году приборы учета будут установлены в 800 домов