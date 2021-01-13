В музее Алабина открылась выставка, посвященная 170-летию Самарской губернии

Одними из первых с ее экспозицией ознакомились губернатор Дмитрий Азаров, председатель губернской думы Геннадий Котельников, член Общественной палаты РФ Павел Покровский, председатель научного совета при управлении государственной архивной службы Самарской области Петр Кабытов, а также ученики школ региона.

Департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области



В среду, 13 января, Самарская область отмечает юбилей: ровно 170 лет назад император Николай I подписал указ о создании Самарской губернии. Отрывая выставку, Дмитрий Азаров поздравил земляков, всех «кто бережно хранит традиции, сохраняет историю и культуру», совсем юных жителей региона, а также организаторов выставки – министерство культуры, архивную службу – за уникальный подбор документов, выразив надежду, что экспозиция привлечет внимание многих жителей региона.



Департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области



– Уверен в том, что эти архивные документы будут открывать новые страницы для каждого из нас. Сегодня и я наверняка найду для себя что-то новое, несмотря на то, что стараюсь узнавать как можно больше на протяжении всей своей жизни об истории родной Самарской земли, – поделился глава региона.

При этом Дмитрий Азаров отметил, что выставка открывает год 170-летия губернии. Торжественные и памятные мероприятия охватят все ключевые вехи истории развития Самарской области и напомнят о тех временах, когда Куйбышев был «запасной столицей», о достижениях и передовых открытиях в области космонавтики, автомобилестроения, сельского хозяйства, промышленного производства, науки и искусства.

Департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области



– Нам есть чем гордиться. Нам есть на кого равняться в своих делах и помыслах. Это наши великие предки, которые внесли вклад в развитие и процветание нашей губернии, достижение космических высот. Не случайно столица Самарской области, город Самара, в трудные времена для Родины дважды становилась столицей нашей страны. – обратился к землякам Глава региона. – С праздником, дорогие мои земляки, с юбилеем! Новых открытий, влюбленности в родную землю! Очень надеюсь, что и вы, молодые люди, так же, как и я, навсегда свяжете свою жизнь с нашей родной самарской землей.



департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области



Историки также подготовили подарок и опубликовали историю самарского Поволжья в двух томах, которая охватывает период с 1586 по 1917 год. Об этом на церемонии открытия рассказал председатель Научного совета при управлении государственной архивной службы Самарской области Петр Кабытов. Он также напомнил, что вскоре регион отметит еще один юбилей.

– В Татьянин день, 25 января, мы с вами будем отмечать 30-летие возвращения Самаре исторического имени. Тогда городское общество проявило активность – высказалось за то, чтобы была восстановлена историческая справедливость: было собрано 80 000 подписей, – сказал он.

Департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области



Экскурсоводы рассказали Дмитрию Азарову, что основу экспозиции составляют уникальные архивные документы. Среди них копия указа императора Николая I об образовании Самарской губернии, текст присяги для чиновников администрации, а также отчет первого самарского гражданского губернатора за 1851 год. Дополняют выставку подлинные музейные предметы, отражающие быт уездного и губернского города, национальный и конфессиональный состав населения, в том числе женский русский сарафанный комплекс, вышитый стихарь дьякона, крестильный набор для младенца, дароносица и другие.

Работа выставки продлится до 13 февраля этого года.

Фото обложки: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области