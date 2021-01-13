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    Около двух тысяч жителей региона получили вторую дозу вакцины от коронавируса

    13.01.2021

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    В Самарской области проходит второй этап вакцинации от COVID-19. Первую дозу вакцины «Гам-КОВИД-Вак» уже получили около шести тысяч человек. 

    Вакцинация вторым компонентом препарата проводится через три недели. Это позволяет сформировать иммунитет против коронавируса, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

    В регион уже поступило более 11 тысяч доз вакцины, включая 700 «ЭпиВакКорона». Кроме того, в понедельник, 11 января, в область привезли 4500 доз «Гам-КОВИД-Вак».

    По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе прорабатывается возможность поставки очередных партий вакцины в ближайшие недели.

    – Понятно, что мы в первую очередь рассчитываем на снижение заболеваемости при условии вакцинации населения. Люди все больше и больше вопросов задают, когда начнется масштабная вакцинация, – сказал он.

    Пока прививки делают в первую очередь  медработникам, учителям и соцработникам. Регулярные поставки позволят расширить категории населения, которые смогут привиться от коронавируса.

    Вакцинацию проводят в 34 медучреждениях региона.

    – Наше основное внимание направлено на представителей групп риска, – рассказывает заместитель главного врача Самарской городской поликлиники №13 Сергей Братко. – Сейчас мы прививаем в первую очередь медицинских работников, учителей, сотрудников социальных служб. На данный момент проводится в плановом порядке вакцинация вторым компонентом вакцины. Можно отметить, что есть четкое понимание: вакцинация позволяет формировать коллективный иммунитет и противостоять коронавирусной инфекции. Поэтому люди идут с пониманием. Никаких побочных моментов, связанных с прививкой, не отмечается. Все проходит организованно, в штатном режиме.

    Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. За время праздничных каникул прививки сделали более 3700 человек. Для разъяснения всех возникающих вопросов необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса обязательного медицинского страхования.

    Фото обложки: департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области

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