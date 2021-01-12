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    В область привезли 4500 тысячи доз вакцины от коронавируса

    12.01.2021

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    В ближайшее время ее доставят по больницам региона.

    По сообщению пресс-службы минздрава Самарской области, партия вакцины «ГамКовидВак» в количестве 4500 доз поступила на уполномоченный государственный склад.

    Всего в регион уже поставили более 11 тысяч доз вакцины. За период праздничных каникул прививки сделали более 3700 человек. 

    Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. В первую очередь прививки делают медработникам, педагогам и соцработникам. В скором времени вакцинацию проведут для жителей региона старше 60 лет и других категорий граждан.

    Для разъяснения вопросов по проведению вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС.

    Фото обложки: минздрав Самарской области

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