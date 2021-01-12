В область привезли 4500 тысячи доз вакцины от коронавируса

В ближайшее время ее доставят по больницам региона.

По сообщению пресс-службы минздрава Самарской области, партия вакцины «ГамКовидВак» в количестве 4500 доз поступила на уполномоченный государственный склад.

Всего в регион уже поставили более 11 тысяч доз вакцины. За период праздничных каникул прививки сделали более 3700 человек.

Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. В первую очередь прививки делают медработникам, педагогам и соцработникам. В скором времени вакцинацию проведут для жителей региона старше 60 лет и других категорий граждан.

Для разъяснения вопросов по проведению вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС.

Фото обложки: минздрав Самарской области