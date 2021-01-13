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    Дмитрий Азаров поздравил ветеранов и работников СМИ с Днем российской печати

    13.01.2021

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    Губернатор отметил, что в наши дни влияние СМИ на политику, экономику и все сферы жизни как никогда велико. 

    – За три с лишним века российская пресса проделала большой путь от первой газеты «Ведомости», издававшейся по инициативе Петра I, до крупных медиахолдингов, объединивших современные печатные издания, телерадиокомпании и интернет-ресурсы. У каждого из нас есть возможность получать информацию из самых разных источников. И потому борьба за умы и сердца людей приобретает особую остроту.

    В прошедшем году именно через средства массовой информации наши земляки узнавали новости о пандемии коронавирусной инфекции, о тех мерах и ограничениях, которые принесла она в нашу жизнь, и о том, как мы вместе справляемся с новыми угрозами. 

    Искренне благодарю работников медийной сферы за объективность и корректность в изложении фактов, позитивный настрой, который вы вселяли в своих читателей, зрителей и слушателей, за искреннюю готовность помочь в преодолении этого непростого периода.

    Сегодня перед всем обществом стоят масштабные и серьезные задачи. Они связаны с преодолением последствий пандемии, а также с достижением национальных целей развития нашего государства, которые определены Президентом России Владимиром  Путиным. Мы должны вместе дойти до каждого человека, чтобы задачи, поставленные главой государства и оформленные в виде национальных проектов, принесли желаемый результат.

    Именно включенность всех граждан в процесс преобразований, их участие в решении актуальных задач позволит добиться прорывного развития Самарской области и страны в целом, повышения уровня и качества жизни людей, раскрытия их талантов и способностей.

    Уверен, наши СМИ через живой диалог с людьми, взаимодействие с региональными и муниципальными органами власти, через «обратную связь», позволяющую объективно оценивать ситуацию на местах и принимать своевременные меры для устранения недостатков, будут активно способствовать достижению этих целей.

    Уважаемые друзья! Ваш профессиональный праздник отмечается в один день с Днем Самарской губернии. В этом году ей – 170 лет. Искренне надеюсь, что этот юбилейный год вдохновит вас на новые творческие проекты, раскрывающие богатую историю и культуру Самарской земли, ее уникальные природные богатства и человеческий потенциал.

    Благодарю вас за честный, добросовестный труд, ответственное отношение к своему долгу, высочайший профессионализм. Отдельное спасибо ветеранам СМИ. Ваша школа – это неисчерпаемый источник опыта, мастерства и мудрости, без которых невозможно движение вперед.

    От всей души желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, творческих успехов и удачи во всех начинаниях на благо нашей родной губернии, на благо России!

    ТЭГИ:

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